Танки, гаубиці, міномети: ОБСЄ відзвітувала про техніку окупантів на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі стягують танки, "Гради", міномети та гаубиці. Скупчення військової техніки ворога фіксує Організація з безпеки і співробітництва у Європі.

Зокрема, ОБСЄ зафіксувала 9 реактивних систем залпового вогню і 24 буксирувані гаубиці. Вони розміщені, порушуючи лінії відведення на полігонах в окупованих районах Луганщини.

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За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ виявила 129 танків, 42 гаубиці, 12 мінометів, 9 зенітних ракетних комплексів та 6 протитанкових гармат на 5 полігонах окупованої Луганської області,

– повідомляє ОБСЄ.

Техніка на полігонах

За інформацією ОБСЄ, на полігоні біля Міусинська окупанти розмістили 10 гаубиць "Гвоздика", 12 гаубиць "Жаба", 19 танків та 3 зенітних ракетних комплекси "Стріла".

На полігоні біля Мирного безпілотник ОБСЄ помітив 8 самохідних і 12 буксируваних гаубиць, 6 протитанкових гармат, 12 мінометів, 32 танки та 1 зенітний ракетний комплекс "Стріла-10".

28 танків бойовики розмістили на полігоні поблизу Круглика. Біля Бугаївки – 26 танків і 5 зенітних ракетних комплексів "Стріла". 18 танків базуються на полігоні поблизу Шимшинівки.

ОБСЄ також помітило у житловому районі Луганська 4 бронетранспортери, які рухалися колоною на захід.

Російські війська біля кордонів України

У НАТО нещодавно заявляли, що фіксують велике скупчення російських військ біля кордону з Україною.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що переміщення і розгортання сил – це остання фаза постійного нарощування можливостей і тиску в регіоні, які ніколи не припинялися.

Як повідомляв речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович, рівень небезпеки вторгнення Росії нагадує ситуацію 2014 року, коли відбулося вторгнення на Донбас.

7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін під час відеозустріч, багато говорили про Україну. Зокрема – про російські війська біля наших кордонів. США відзначали, що й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Росії біля кордонів України.

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