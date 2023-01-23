Білий дім дуже розлючений витівками Німеччини з Leopard, – Піонтковський

Україна досі не отримала від Німеччини танки Leopard. Білий дім дуже розлючений такими витівками Олафа Шольца.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист й опозиційний політик Андрій Піонтковський. Тим часом США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів.

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На Заході зрозуміли жахливу помилку

Піонтковський розповів, що на Заході зрозуміли, якої жахливої помилки вони припустились, коли не надали Україні необхідні танки. Та загалом у США, наприклад, ситуація покращилась. Усі боялись приходу до влади республіканців-трампістів, але Трамп сам втратив авторитет у Республіканській партії.

Майкл Маккол і Ліндсі Грем сказали дуже просту річ. З точки зору технології логістики, ремонтних питань, звісно, Leopard краще, ніж Abrams. Тим паче, що їх 2 тисячі по всій Європі бігає. Американці сказали, якщо німці так хочуть, то дамо 20 – 30 Abrams, аби вони за цим не ховались,

– зазначив російський публіцист.

Він додав, що Білий дім дуже розлючений витівками Німеччини. Адміністрація Байдена фактично в шаленстві від цього.

Піонтковський про те, що Білий дім дуже розлючений витівками Німеччини з Leopard: дивіться відео

Позиція Шольца

За словами російського опозиційного політика, Олаф Шольц – це сучасний політик, а не візіонер, як-от Борис Джонсон. Він не бачить вирішальну битву, яка визначить долю світу на десятки років, що відбувається битва добра зі злом.

"У нього навіть у голові немає таких понять. У нього поняття, як зорієнтуватись на останнє опитування громадської думки. Останнє опитування в німецькому суспільстві, схоже, таке – 46% за те, щоб дати Leopard, 43% за те, щоб не давати, і Шольц хоче задовольнити й одних, й інших", – зауважив Піонтковський.

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