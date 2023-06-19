Майже ніколи не експортувалися, – Крамаров припустив, чи передасть Ізраїль Україні танки Merkava

Ізраїль проводить переговори щодо продажу танків Merkava двом країнам у Східній Європі. Мовиться буцімто про Польщу та Україну. Ізраїль нібито у такий спосіб хоче відповісти Росії за її співпрацю з Іраном.

Військовий експерт Андрій Крамаров наголосив, що чим більше Україна отримає сучасних танків, тим краще. Тим більш, що навіть танки Merkava першого та другого покоління дуже ефективно себе показали у зіткненнях з радянською технікою. Про це він розповів 24 Каналу.

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Чи зробить Ізраїль рішучий крок

Танки Merkava Ізраїль не експортував в інші країни за виключенням Сінгапуру. Ця країна має на озброєнні приблизно 25 цих машин в останній модифікації – Merkava Mk.4.

Зараз мовиться про 200 машин Merkava Mk.2 та Merkava Mk.3 знятих зі зберігання, які мають експортуватися Ізраїлем.

Поки що ставлюся зі скептицизмом до того, що Ізраїль так швидко зробить крок від доволі обмеженої участі у допомоги Україні до надання нам наступальної зброї – танків,

– припустив військовий експерт.

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Зараз країни-партнери України зі Східноєвропейського блоку розуміють, що в Європі триває велика війна і треба посилювати свою оборону. Раніше вони передали нам зі своїх складів зберігання радянські модернізовані танки Т-72. І тепер, припустив він, можливо вони планують поповнити свій парк вже ефективнішою бронетехнікою.

"Але щодо того, що цю техніку відразу нададуть Україні, у мене є сумніви", – підкреслив Андрій Крамаров.

Що відомо про надання Україні танків Merkava

Україна може отримати ізраїльські танки Merkava Mk.2 – другого та Merkava Mk.3 – третього покоління. Танки другого покоління – покращені версії першого. За їхню основу бралися британські та американські танки, які надавалися Ізраїлю в рамках військової допомоги у 1950 – 1960 роках.

Merkava першого та другого покоління – це ізраїльська "проба пера" щодо бронетехніки. І вони у всіх військових конфліктах проявили себе дуже ефективно.

Merkava MK3 – це вже сучасний танк, створений у 1990-ті роки. Він має сучасні системи керування вогнем та дуже гарну броню.