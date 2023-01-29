Танків не буде: Італія заявила, що не надаватиме Україні наступальну зброю
Джерело:Sky TG24
Італія підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Однак країна не надаватиме ЗСУ наступального озброєння.
Попри це, Італія обіцяє працювати для досягнення миру. Про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
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Італія не надаватиме наступального озброєння Україні
Таяні зазначив, що військова ситуація в Україні – дуже складна.
Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю. Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом,
– зауважив міністр закордонних справ Італії.
Він підсумував, що Італія лише прагне захистити незалежність України.
Яка зброя потрібна Україні
Резніков розповів, яка зброя потрібна Україні. Серед бажаного:
- винищувачі,
- бойові літаки,
- далекобійні ракети.
За словами очільника українського оборонного відомства, все це потрібно не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.
Резніков сподівається, що наступні 2 тижні переговорів з європейськими та північноамериканськими союзниками щодо військових літаків завершаться ухваленням позитивного рішення. Він підкреслив, що з розвитком війни в Україну почала надходити військова техніка, в наданні якої колись відмовляли.
Для мене все, що неможливо сьогодні, можливо завтра,
– підсумував Резніков.
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Україна може отримати винищувачі
- Велика Британія готова передати Україні винищувачі. Проте є одна умова, яка залежить безпосередньо від російського війська.
- Винищувачі обіцяють передати, коли російські війська відійдуть. Після цього літаки патрулюватимуть повітряний простір над Україною. Однак наразі незрозуміло, що криється за словами "відхід" – часткове звільнення українських земель від окупації чи повне.
- Навколо передачі Україні винищувачів F-16 точаться серйозні дебати. Частина держав-союзників це всіляко підтримує. Проте є й ті, хто побоюється такого рішення. Мовляв, це може стати причиною ескалації.
- Водночас посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що на нашу державу чекає неабияка військова допомога – міжнародні партнери передадуть 321 важкий танк.