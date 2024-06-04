Назавжди 19: в Одесі загинув воїн із Львівщини, який проходив військові навчання у Британії

Від російського ракетного обстрілу загинув 19-річний матрос Тарас Гутникевич із Львівщини. Раніше юний український захисник проходив навчання у Великій Британії.

Як тільки хлопцю виповнилося 18 років, він пішов на службу. У Великій Британії парубок пройшов вишкіл на штурмовика, а потім служив на патрульно-протидиверсійному катері в Одесі.

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Воїн загинув під час виконання бойового завдання

Тарас Гутникевич народився 20 березня 2005 року. Спочатку він жив у селі Дережичі, потім у Дрогобичі на Львівщині. Хлопець закінчив місцевий ліцей №3 та училище №19, де здобув професію електрогазозварника й автослюсаря. Певний час працював на місцевому хлібокомбінаті.

Після 18 дня народження він розпочав службу у військово-морському флоті та їздив на військові навчання до Великої Британії, де, зокрема, пройшов вишкіл на штурмовика. Після навчань Тарас повернувся на службу на патрульно-протидиверсійному катері в Одесі. У п'ятницю, 31 травня, він постраждав там внаслідок російського ракетного удару і загинув від отриманих травм.

Він був добровольцем і відважним захисником нашої країни, віддавши своє життя за мир та незалежність. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Вічна пам'ять Герою,

– написали в ліцеї №3.

У полеглого воїна залишилися батьки, дідусь, сестри, племінники, а також наречена.

Інформацію про дату поховання молодого захисника буде повідомлено додатково.

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