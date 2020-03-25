Тарифи на електроенергію: чи підвищать ціну на світло

Вартість послуг з електроенергії не міняли для населення вже 3 роки. Через це в уряді час від часу вносять пропозиції як підвищити тарифи.

Які зміни пропонують в уряді?

На початку березня в уряді розглядали можливість скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кіловат-годин. Зазначимо, що такий тариф становить 90 копійок за кіловат-годину. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Корисно знати Тарифи на електроенергію 2020: скільки заплатять українці

"Давайте відверто: якщо наша промисловість платить дорожче, то вона менш конкурентоспроможна, а це дуже зараз відчутно – криза на зовнішніх ринках, коронавірус та інші чинники, коли треба бути конкурентоспроможними. А електрична енергія є дуже важливим елементом у будь-якому виробництві", – заявив міністр.

Саме тому, що у нас зараз зменшується тиск у рамках платіжки, ми можемо подумати про те, щоб піднімати поетапно і адекватно, з розумінням соціальних наслідків, тарифи для населення,

– додав Оржель.

Раніше у Раді розглядали можливість впровадження третього тарифу для "заможних". За ним люди, які використовують понад 500 кіловат-годин в місяць, повинні платити за тарифом 2,88 гривні. Та за словами Оржеля це б не дуже змінило ситуацію. Рішення про скасування пільгового тарифу 90 копійок принесло б додаткові 10 мільярдів гривень до бюджету України.

Тарифи залишаться без змін

Попри те, що зміни і справді розглядають, поки що міняти нічого не збираються.

Зараз не розглядається питання про зняття цієї пільги. Розмови про це йшли і йдуть, але є принципова позиція президента країни, що ми не піднімаємо тарифи для населення,

– сказав заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Костянтин Чижик в інтерв'ю "Енергореформа".

Ймовірно до цього питання вернуться, коли стабілізується ситуація через карантин.

Які тарифи діють зараз?

Є два основні тарифи: 0,90 та 1,68 гривень за кіловат-годину електроенергії. Застосування тарифу залежить від обсягу спожитої електроенергії. Чим більше споживаєте, тим дорожче обходиться кіловат-година.

Як мешканці багатоквартирних будинків у містах, так і приватних у селах платять 0,90 гривень за перші 100 кіловат-годин електроенергії на місяць. Дальше застосовується тариф 1,68 гривні.

Винятками є помешкання, які не використовують газ для опалення та в чиїх будинках відсутнє централізоване опалення. Для них дешевший тариф діє до використання 3000 кіловат-годину. І лише при перебільшення цього ліміту тариф зростає до 1,68 гривень. Проте такі умови діють лише на час опалювального періоду. Тобто у квітні ще діятимуть.

Про інші тарифи Тарифи на газ у березні 2020: скільки заплатять українці

Багатодітні, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та гуртожитки платять за фіксованим тарифом 0,90 гривень за кіловат-годину, незалежно від обсягу спожитої електроенергії.

Є ще нічний тариф. Він вдвічі дешевший, відповідно 0,45 або 0,84 гривні за кіловат-годину. За цим тарифом рахують електроенергію, яку ви спожили в нічний час (з 23:00 до 07:00 години). Та ця можливість доступна лише тим, хто на багатотарифному обліку електроенергії.



Крім того, існує можливість використання тритарифного обліку. Тоді нічний тариф на 60% дешевший за діючий тариф. Натомість у час пікового навантаження доведеться платити на 50% дорожче. Припустимо, ви на тризонному тарифі і спожили менше 100 кіловат-годин за місяць, тоді тариф буде таким:

23:00-7:00 – 36 копійок

7:00-8:00 – 90 копійок

8:00-11:00 – 135 копійок

11:00-20:00 – 90 копійок

20:00-22:00 – 135 копійок

22:00-23:00 – 90 копійок

Як перейти на багатотарифний облік?Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік. Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Чому говорять про підняття тарифів?

З 2017 року в Україні не змінювали тарифи на електроенергію для населення.

З 1 липня 2019 підприємства перейшли на новий ринок електроенергії – ринковий. Для них немає фіксованої ціни, вона залежить від низки факторів і є вищою, ніж для населення.

Ціни для населення та підприємств повинні зрівнятися. Про це раніше цього року повідомив голова НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг) Валерій Тарасюк на пресконференції. Додамо, що схожий шлях пройшли тарифи на газ. Спочатку ціни стали ринковими для бізнесу, а вже потім для населення і зараз вони є однаковими.

Пояснюємо Тарифи на електроенергію для підприємств 2020: як формується ціна

Голова Комісії вважає, що потрібно перейти до стимулюючого регулювання. В такому випадку ціни зростуть, але перехід може бути поступовим.

Що таке стимулююче регулювання?Стимулююче регулювання – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній. До слова, цього від України чекає ЄС.