"Татарови" і "вовки" кататимуться у Ростов-на-Дону, – Шабунін

У Міжнародній адвокатській асоціації поставили дуже амбітну ціль. Там мають намір синхронізувати санкції США та Євросоюзу.

Коли заборонений в'їзд у Сполучені Штати Америки, але можна у ЄС, то це не проблема. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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За його словами, у Європейському Союзі можна за гроші знайти те саме, що й у США. Хотілося б, щоб ця історія була синхронізована.

Основна ціль – синхронізація санкцій

Шабунін пояснив, що в антикорупційній стратегії Білого дому, яку нещодавно опублікувала адміністрація Джо Байдена, є відповідний пункт.

"Татарови", "вовки" і компанія над ними кататимуться відпочивати у Ростов-на-Дону,

– сказав Шабунін.

Він наголосив, що одна із найголовніших цілей – це синхронізація санкцій. Водночас такий процес не є швидким. "Думаю, як мінімум рік, але ми туди прийдемо", – додав голова ЦПК.

Член правління Фундації DEJURE Роман Маселко зауважив, що США можуть впровадити санкції проти Вовка і Татарова. На його думку, підстав для цього є достатньо.

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