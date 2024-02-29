"Taurus для України – це неможливо": ракети можуть досягти цілі "десь у Москві", – Шольц

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти надання Україні ракет Taurus. Німецький посадовець вкотре пояснив, чому відмовляється передавати далекобійні ракети нашій державі.

Зазначалося, що на думку політика, такий крок може зробити Німеччину стороною конфлікту. Все ж дальність дії цих крилатих ракет становить до 500 кілометрів.

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Аби не атакувала Москву

Шольц знову заявив, що Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки за допомогою них можна здійснювати удари по Москві.

Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (Taurus – 24 Канал) – це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві,

– сказав він.

Канцлер ФРН зазначив, що Британія та Франція, які вже передали Україні крилаті ракети, "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".

Політик вкотре зауважив, що для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. Він сказав, що про це буцімто "не може бути й мови".

Водночас Шольц додав, що його дратує "критика" через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

За його словами, якщо Конгрес США не виділить нове фінансування для допомоги Україні, то деяким країнам доведеться докласти більше зусиль.

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