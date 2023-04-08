США готові відправити війська на Тайвань у випадку вторгнення Китаю

США можуть направити свої війська на допомогу Тайваню, якщо Китай розпочне вторгнення на острів. Чиновники вважають, що американці підтримають це рішення.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська у Тайвань, якщо Китай атакує острів.

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США можуть ввести війська в Тайвань у випадку вторгнення

Маккол переконаний, що США зобов'язані допомогти Тайваню у випадку вторгнення КНР. Він вважає, що американський народ підтримає надсилання військ, а Конгрес піде за ним.

Якби комуністичний Китай вторгся на Тайвань, це, безумовно, було б на столі переговорів і обговорювалося б Конгресом та американським народом,

– сказав він.

Очевидно, що цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні – США відправили Києву зброю на мільярди доларів, проте відмовилися послати війська.

На що Маккол одразу пояснив, що ні Київ, ні Тайбей не є формальними союзниками Америки, проте США мають "Закон про відносини з Тайванем", покликаний "допомагати підтримувати мир, безпеку і стабільність у західній частині Тихого океану".

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