У Тбілісі до 50 тисяч людей вийшли на акцію з вимогою звільнити Саакашвілі: фото зі столиці

У столиці Грузії тисячі людей вийшли на акцію. Вони вимагають звільнити з ув'язнення третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Попередньо про те, що прихильники Саакашвілі збираються на протест, повідомляла нардепка та кохана політика Єлизавета Ясько. Сам ув'язнений голодує з 1 жовтня.

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Тисячі людей вийшли на протест в Тбілісі

Орієнтовно 50 тисяч людей зібралися у четвер (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) на площі у центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі,

– мовиться у повідомленні.

Деякі ЗМІ пишуть, що людей від 30 до 50 тисяч. Вони приїхали навіть з регіонів країни. Акція почалась з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтавари" та адвокат Саакашвілі Ніка Мелія зачитав послання третього президента. У ньому політик закликав громадськість країни до примирення й об'єднання.

Окрім того, він закликав опозиціонерів 30 жовтня 2021 року на виборах проголосувати за кандидатів від "Національного руху".

Тисячі людей вийшли на акцію за звільнення Саакашвілі в Тбілісі / Фото APA, DW

Щодо опонентів Саакашвілі запевнив, що "Карфаген повинен бути зруйнований" щодо своїх політичних опонентів – правлячої партії "Грузинська мрія", яку заснував мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Далі прихильники Саакашвілі критикували правлячу владу та вимагали звільнити Міхеіла Саакашвілі.

У Тбілісі люди вимагають звільнити Саакашвілі: дивіться відео

Видання "Sputnik Грузія" написало, що люди заповнили площу Свободи і прилеглу територію. Вони несли плакати з написами "Свободу Міші", "Ні політичному переслідуванню", прапори Грузії і плакати з назвами міст, з яких вони приїхали.

Також є прапори Азербайджану і України. Плакати видніються на колонах автомобілів, які приїхали з різних куточків Грузії.

Коротко про ув'язнення Саакашвілі