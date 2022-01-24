Те, чого очікує Путін, – Веніславський назвав причини, чому не варто панікувати

Світ активно обговорює можливість нової агресії Росії щодо України. Влада заспокоює українців та закликає не панікувати – для цього є принаймні кілька причин.

Про це сказав представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він запевнив, що паніка лише посилює напруженість ситуації.

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Готовність України

Веніславський нагадав, що є Верховний Головнокомандувач, Головнокомандувач Збройних сил України, сектор національної безпеки, оборони і розвідки – вони готові до будь-якої ситуації.

Вони чітко розуміють, що нам може загрожувати, з яких напрямків ця загроза може існувати та у який спосіб діяти,

– заявив представник президента в КСУ.

Він також впевнений, що ЗСУ на сьогодні точно готові до відсічу практично будь-якої агресії. Не має сенсу порівнювати Збройні сили України у 2014 році та 2022 році.

"Навіть у 2014 році наші Збройні сили та добровольчі формування змогли відновити значну частину територіальної цілісності України та зупинити агресора, хоча й тоді Росія вводила свої війська через кордон, про це говорять на усіх рівнях", – підсумував Веніславський.

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Очікування Путіна

Як зазначив "слуга народу", Путін не буде забезпечувати повномасштабне вторгнення, розуміючи, що його армія може зазнати великих втрат.

Йому треба створити ситуацію в країні так, щоб втрати були мінімальними. У який спосіб він цього може досягти? Так, як ми зараз спостерігаємо,

– сказав Веніславський.

"Чому президент закликає не панікувати? Об'єктивна картина – вже майже рік біля наших кордонів однакова кількість збройних сил Росії, вона не змінюється. У березні — квітні 2021 року та жовтні – грудні 2021 року кількість однакова", – додав він.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.