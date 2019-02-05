Acer представила нові пристрої на Chrome OS: характеристики та ціна

Тайванська компанія Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 та Chromebase For Meetings 24V2 під управлінням Chrome OS. Ціни на новинки стартують від 999 доларів.

Характеристики Chromebase for Meetings 24V2. Новинка представляє систему для відеоконференцій "все в одному" з сенсорним екраном для бізнес-просторів невеликих і середніх розмірів. Завдяки пристрою колеги і клієнти компанії зможуть віддалено взаємодіяти один з одним, як ніби-то вони перебувають в одній кімнаті.

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Моноблок Chromebase for Meetings 24V2 оснащений 24-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD (1920 × 1080 пікселів), покриттям проти відблисків і яскравістю 250 ніт. Чисте і гучне звучання забезпечують два стереодинаміки і два мікрофони.

Пристрій побудований на процесорі Intel Core i7-8550U 8 покоління, має на борту 4 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і SSD ємністю 32 ГБ для проведення відеоконференцій без затримок.



Моноблок Chromebase for Meetings 24V2 призначений для "простих завдань"

Також повідомляється про 5-мегапіксельну ширококутну веб-камеру, яка дає змогу брати участь у відеоконференції разом більшій кількості користувачів.

Цей пристрій підтримує роздільне спілкування до 25 абонентів через сервіс Google Hangouts Meet. Ті, у кого немає облікового запису Google, можуть приєднатися до дзвінка в якості гостя, натиснувши на посилання запрошення.

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Харктеристики Chromebase 24I2. Це настільний комп'ютер "все в одному", оснащений таким же дисплеєм, як і моноблок Chromebase for Meetings 24V2.

Специфікації Chromebase 24I2 включають процесор Intel Core 8 покоління, до 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і SSD ємністю до 128 ГБ.



Acer не повідомляє, коли нові пристрої надійдуть у продаж

Обидва пристрої оснащені портом USB 3.1 Type-C, чотирма портами USB 3.1 Gen 1, роз'ємом HDMI, слотом для карт SD і роз'ємами RJ45. Опціонально надається комплект кріплення VESA для розміщення моноблоків на стіні.

Ціна на дата старту продажів. Модель Chromebase for Meetings 24V2 із Intel Core i7-8550U, 4 ГБ ОЗП та 32 ГБ SSD буде коштувати 999 доларів (близько 27 400 гривень). А ось для Chromebase 24I2 ціна поки не відома. Також не повідомляється дата старту продажів новинок.

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