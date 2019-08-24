Amazon більше не буде утилізувати товари, які не були продані
Раніше корпорація Amazon утилізувала усю продукцію, що не була продана. Однак, зараз компанія вирішила відмовитись від такої практики та передавати їх на благодійність.
Як сказано у блозі Amazon, нова ініціатива запрацює вже з вересня у США та Великій Британії. Товари, які не розкупилися, будуть передавати через благодійні організації людям, які їх потребують.
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Зокрема, у США Amazon співпрацює з благодійною організацію Good360, а у Великій Британії це благодійні організації Newlife, Армія порятунку та Барнардо.
"Ми знаємо, що отримання цінних і корисних товарів може змінити життя як однієї людини, так і цілої громади. Тому віддаватимемо їх нашим партнерам на благодійність", – пояснили у компанії.
Як відомо, раніше Amazon критикували за знищення товарів, які не встигли продати. Так, екозахисники стверджують, що в таких масштабах цей процес шкодить планеті.
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