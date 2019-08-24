Amazon більше не буде утилізувати товари, які не були продані

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Amazon більше не буде утилізувати непродані товари
Amazon більше не буде утилізувати непродані товари / unsplash.com

Раніше корпорація Amazon утилізувала усю продукцію, що не була продана. Однак, зараз компанія вирішила відмовитись від такої практики та передавати їх на благодійність.

Як сказано у блозі Amazon, нова ініціатива запрацює вже з вересня у США та Великій Британії. Товари, які не розкупилися, будуть передавати через благодійні організації людям, які їх потребують.

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Зокрема, у США Amazon співпрацює з благодійною організацію Good360, а у Великій Британії це благодійні організації Newlife, Армія порятунку та Барнардо.

"Ми знаємо, що отримання цінних і корисних товарів може змінити життя як однієї людини, так і цілої громади. Тому віддаватимемо їх нашим партнерам на благодійність", – пояснили у компанії.

Як відомо, раніше Amazon критикували за знищення товарів, які не встигли продати. Так, екозахисники стверджують, що в таких масштабах цей процес шкодить планеті.

via GIPHY

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Amazon
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