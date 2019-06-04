Apple представила оновлені tvOS та watchOS: яких змін чекати

Окрім довгоочікуваної iOS 13 компанія Apple представила на WWDC 2019 ще низку операційних систем, зокрема tvOS та watchOS. Змін обидві платформи отримали небагато, але всі вони будуть корисні активним користувачам екосистеми від Apple.

Що відомо про tvOS 13? Головним нововведенням tvOS 13 стала підтримка декількох користувачів. Перемикання між ними здійснюється в новому центрі управління. На головному екрані буде відображатися рекомендований контент, унікальний для кожної людини.

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У додатку "Музика" для tvOS з'явилася функція відображення тексту пісень під час їх відтворення. У зв'язку з запуском восени сервісу Apple Arcade, що надає доступ до ігор за підпискою, в систему додали нативную підтримку геймпадів від Xbox One і PlayStation 4.



В tvOS 13 доступні нові корисні функції

Також була додана нова заставка з підводним світом, створена в 4K HDR при співпраці з BBC Natural History.

Які нововведення в watchOS 6? Для watchOS 6 був представлений окремий магазин додатків, доступний прямо на годиннику. Крім того, самі програми для Apple Watch більше не є доповненнями для таких на iPhone або iPad: тепер це повністю самостійне ПЗ.



Відтепер в watchOS підтримуватиметься App Store

Разом з цим Apple представила Streaming Audio API, завдяки чому на годиннику з'являться стрімінгові додатки.

Нові додатки та функції. Список встановлених програм поповнили "Калькулятор", "Диктофон" і "Аудіокниги", а "Нагадування" отримали масштабний редизайн.

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Для застереження користувачів від проблем зі слухом Apple додала в watchOS функцію відображення рівня навколишнього шуму. У разі критичної гучності пристрій попередить про небезпеку для здоров'я.



В watchOS 6 з'являться 5 нових циферблатів

Для дівчат в годиннику з'явиться можливість відстеження менструального циклу. Ця функція буде доступна й на iPhone в додатку "Здоров'я".



Також в watchOS додали моніторинг жіночого здоров'я

Дизайн циферблатів. Також були представлені п'ять нових циферблатів з можливістю кастомізації. Деякі з них дають змогу в режимі реального часу показувати рівень шуму.

Оновлення до watchOS 6 отримають всі годинники починаючи з Apple Watch Series 1.

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