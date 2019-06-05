Apple залишить своїх користувачів без стрімінгових сервісів Google та Microsoft

Судячи з усього, власників пристроїв Apple чекає неприємний сюрприз: вони можуть залишитися без багатообіцяючих сервісів Stadia та Project xCloud. Всьому виною недавнє оновлення списку рекомендацій для додатків, що розміщуються в App Store.

Як відомо, будь-який розробник, який хоче викласти свій продукт в магазині, повинен неухильно дотримуватися рекомендацій. З цим у хмарних рішень Google і Microsoft можуть виникнути деякі труднощі, повідомляє Mspoweruser.

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У чому проблема? Каменем спотикання, вважає профільна преса, стане розділ 4.2.7. оновленого переліку рекомендацій для додатків App Store. Там йдеться, що в магазині можуть розміщуватися програми, що дозволяють стрімити на iOS-пристрої ігрове відео з консолей, які належать користувачеві.

Наприклад, як це робить клієнтська програма Steam Link. Все б нічого, однак в правилі є одна важлива обмовка – оброблятися гра, яка транслюється, повинна виключно на "залізі", яке належить користувачеві. Тобто, тільки на його консолі або комп'ютері. Тут-то і криється невідповідність.

Особливості хмарного геймінгу. Як відомо, вся суть хмарного геймингу від Microsoft і Google зводиться до того, що геймери можуть не хвилюватися про покупку дорогого "заліза" і запускати новинки з будь-якого ґаджета з досить хорошим інтернетом. Самі ж ігри, за задумом, будуть оброблятися на пристроях компаній.

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Це суперечить вимогам, які Apple пред'являє до додатків. Тому, якщо правила не зміняться, клієнтські програми сервісів Stadia і xCloud просто-напросто не пустять в App Store.

Чому в Apple прийняли таке рішення? Журналісти вважають, що нова вимога була введена навмисне, оскільки купертінівці хочуть підготувати ґрунт для запуску власного хмарного сервісу Arcade. Але це, природно, лише домисли.

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