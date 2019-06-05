Apple залишить своїх користувачів без стрімінгових сервісів Google та Microsoft

206 Читать новость на русском
Apple залишить своїх користувачів без стрімінгових сервісів Google та Microsoft
Apple залишить своїх користувачів без стрімінгових сервісів Google та Microsoft / Фото з вільних джерел

Судячи з усього, власників пристроїв Apple чекає неприємний сюрприз: вони можуть залишитися без багатообіцяючих сервісів Stadia та Project xCloud. Всьому виною недавнє оновлення списку рекомендацій для додатків, що розміщуються в App Store.

Як відомо, будь-який розробник, який хоче викласти свій продукт в магазині, повинен неухильно дотримуватися рекомендацій. З цим у хмарних рішень Google і Microsoft можуть виникнути деякі труднощі, повідомляє Mspoweruser.

Читайте також: Гру Call of Duty: Modern Warfare анонсували офіційно – перший трейлер

У чому проблема? Каменем спотикання, вважає профільна преса, стане розділ 4.2.7. оновленого переліку рекомендацій для додатків App Store. Там йдеться, що в магазині можуть розміщуватися програми, що дозволяють стрімити на iOS-пристрої ігрове відео з консолей, які належать користувачеві.

via GIPHY

Наприклад, як це робить клієнтська програма Steam Link. Все б нічого, однак в правилі є одна важлива обмовка – оброблятися гра, яка транслюється, повинна виключно на "залізі", яке належить користувачеві. Тобто, тільки на його консолі або комп'ютері. Тут-то і криється невідповідність.

Особливості хмарного геймінгу. Як відомо, вся суть хмарного геймингу від Microsoft і Google зводиться до того, що геймери можуть не хвилюватися про покупку дорогого "заліза" і запускати новинки з будь-якого ґаджета з досить хорошим інтернетом. Самі ж ігри, за задумом, будуть оброблятися на пристроях компаній.

Читайте також: Українці створили гру This Land Is My Land: трейлер

Це суперечить вимогам, які Apple пред'являє до додатків. Тому, якщо правила не зміняться, клієнтські програми сервісів Stadia і xCloud просто-напросто не пустять в App Store.

Чому в Apple прийняли таке рішення? Журналісти вважають, що нова вимога була введена навмисне, оскільки купертінівці хочуть підготувати ґрунт для запуску власного хмарного сервісу Arcade. Але це, природно, лише домисли.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Вознесіння Господнє 2019: дата свята і традиції
сьогодні
20579
Теги: Техно Apple Новини Техно Інтернет Google Microsoft Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1543
Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
3 червня 22:34 Літня презентація Apple WWDC 2019: що представила компанія
1285
Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
2 червня 22:14 Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
Анастасія Можаровська 1689
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
2 червня 18:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
Ірина Полицька 1571
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
1 червня 22:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 1389
Новини
Більше новин
Залиште відгук