Астероїд 2020: відео польоту небесного тіла 1998 OR2 біля Землі

Великий астероїд 1998 OR2 пролетів біля Землі 29 квітня 2020 року. І хоч його діаметр складає 2 кілометри, та жодної загрози для нашої планети він не ніс.

У NASA провели пряму трансляцію, на якій можна було побачити, як астероїд 1998 OR2 пролітає повз Землю. Як можна здогадатись із назви, астероїд відкрили у 1998 році.

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Чим цікавий астероїд 1998 OR2

Попри його солідні габарити (близько 2 кілометрів у діаметрі), експерти не вважають 1998 OR2 "потенційно небезпечним астероїдом", тобто ніякої загрози для нашої планети він не ніс. Адже попри "зближення" із Землею насправді астероїд був дуже далеко: у максимальній точці він наблизиться не більше ніж до 6,3 мільйона кілометрів, це у 16 разів більша відстань, ніж від нашої планети до Місяця.

Астероїд 2020 1998 OR2 пролетів повз Землю: відео

Однак, це зближення було особливо цікавим та важливим для науковців. Адже на такій відстані це дало змогу їм краще вивчити це небесне тіло та загалом поглибити свої знання щодо астероїдів, зокрема і тих, які можуть бути "потенційно небезпечними".

Загалом наближення таких великих астероїдів, на кшталт 1998 OR2, доволі рідкісне явище. Попередній підхід великого астероїда був у вересні 2017 року. Загалом, експерти кажуть, що астероїди такого розміру пролітають повз нашу планету приблизно кожні п’ять років.

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