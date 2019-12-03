Астрономи вперше побачили кільце астероїдів іншої зоряної системи

На жаль, дуже непросто розгледіти такі деталі, як кільце астероїдів, в інших системах. Нарешті астрономам вдалося це зробити. У зірки, що на відстані 320 світлових років від нас вони знайшли щось схоже на пояс Койпера Сонячної системи.

Вперше в історії вдалося розгледіти таку деталь, як внутрішнє кільце, поліметричним методом. Відкриття дозволяє вивчити особливості важливого етапу розвитку таких систем, повідомляє Science Alert.

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Де виявили пояс астероїдів

Зірка HD 141569A – це досить цікавий і добре вивчений об'єкт. У неї є компаньйони – два червоних карлики на останньому етапі їх життєвого циклу. А ось яскравій і гарячій HD 141569A всього 5 мільйонів років. За масою вона приблизно в три рази більша за Сонце. Належить до типу зірок головної послідовності спектрального класу B.

У 1999 році у молодої зірки виявили диск з кільцями високої щільності на відстані 220 і 360 астрономічних одиниць. Це останки матерії, велика частина якої пішла на формування самої зірки. Вважається, що з часом ці уламки збираються в планети.

Розрив в диску HD 141569A натякав на наявність там планети.



Сліди кілець біля зірки / Bruzzone

У нашій Сонячній системі теж є останки акреційного диска, з якого 4,6 мільярда років тому сформувалися планети. Ми називаємо це кільце поясом Койпера. Пояс з крижаних уламків розташований за орбітою Нептуна. Плутон зі своєю середньою орбітою в 39,5 астрономічних одиниць перебуває в поясі Койпера.

Те, що залишається від протопланетного диска до кінця процесу формування системи, називають залишковим диском. Його діаметр може досягати сотень астрономічних одиниць. Диск HD 141569A є проміжним етапом між протопланетним і залишковим.

Чому це цікаво

Такі гібридні диски представляють великий інтерес для планетологів, адже за ними можна зрозуміти, як формуються газові гіганти, і як зростаючі планети взаємодіють з газом і пилом в диску.

Вивчаючи розріджене та закручене електромагнітне випромінювання від цього регіону космосу, астрономи під керівництвом Хуана Себастьяна Браззоне з Університету Західного Онтаріо (Канада) змогли зняти схоже кільце у HD 141569A. Максимальна щільність спостерігається на відстані 44 астрономічні одиниці від зірки.

Інші знахідки

Вчені знайшли не лише докази формування планети, а й сліди кільця ближче до зірки.

Зокрема, вони помітили спіральний рукав – особливість, яка рідко зустрічається в протопланетних дисках. А також два зовнішніх кільця. За характеристиками спірального рукава вчені зробили висновок, що за масою планета порівнянна з нашим Юпітером.

Саме виявлення такого диска – це вже величезне досягнення. Але супутній аналіз і проведене дослідження зробили ще більший внесок у вивчення того, як формуються планети.

Автори роботи назвали знайдені кільця "відмінною лабораторією для вивчення динамічно обурених дисків."

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