Дизайн смартфона OnePlus 7 повністю розсекретили до анонса: фото

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OnePlus 7
OnePlus 7 / Twitter @evleaks

Слідом за витоком характеристик флагманського смартфона OnePlus 7 в мережі з’явилися якісні рендери пристрою. Серія свіжих зображень доповнена коротким відеороликом, який демонструє всі особливості дизайну новинки.

Дизайн. Як повідомляє 4PDA, якісні фото та відео опублікував відомий інсайдер OnLeaks. Згідно з витоком, 6,5-дюймовий дисплей смартфона з тонкими рамками і невеликим "підборіддям" обійдеться без вирізів і отворів, займаючи до 95% площі лицьової панелі.

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Передбачувана роздільна здатність екрана з вбудованим сканером відбитків пальців – Full HD +. Селфі-модуль з висувним механізмом буде розташований у верхньому торці корпусу і зміщений вліво від центру. На задній кришці розміститься потрійна основна камера з LED-спалахом.

OnePlus 7
OnePlus 7 отримає висувну селфі-камеру

Фізичні кнопки розмістять на бічних гранях пристрою, решітка динаміка і порт USB Type-C – на нижній. Судячи з опублікованих рендерів, 3,5-міліметровий аудіороз'єм ґаджет не отримає.

OnePlus 7
OnePlus 7 представлять влітку 2019 року

Згідно з даними джерела, габарити майбутньої новинки складуть 162,6 x 76 x 8,8 міліметра (9,7 міліметра в області модуля камери).

Характеристики. По частині залізної начинки ґаджету приписують топовий процесор Snapdragon 855, від 6 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4150 мАг.

Дизайн смартфона OnePlus 7 – дивіться відео

Дата презентації та ціна. Анонс OnePlus 7 очікується в червні поточного року. За неперевіреною інформацією, ціна новинки складе від 493 доларів до 563 доларів (близько 13 300 – 15 200 гривень) в залежності від конфігурації.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Ціни OnePlus
Джерело: 24 Канал
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