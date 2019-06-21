Дорога до зірок: які супертехнології допомагають КБ "Південне" підкорювати космос – фоторепортаж

Цього тижня у французькому Ле Бурже відбувається 53-й Міжнародний авіакосмічний салон Paris Air Show. Одну з найцікавіших експозицій спільно представляють там українські підприємства КБ "Південне" і "Південмаш".

Напередодні виставки кореспондент 24 каналу побував у Дніпрі в конструкторському бюро "Південне" – і своїми очима побачив, а також сфотографував унікальні цеха та технології колись закритого для сторонніх виробництва.

На виставці в Ле Бурже, де нині своїми здобутками хизуються світові лідери у галузі авіаційної та космічної промисловості, державні підприємства КБ "Південне" і ВО "Південний машинобудівний завод" представляють макети діючої ракети-носія "Антарес", перспективних носіїв "Циклон-4М", "Циклон-1М" та "Маяк-SH-5", макет космічного апарата "YuzhSat-1" та криогенний паливний бак, виготовлений на новітніх виробничих потужностях КБ "Південне".



Макет ракети "Циклон"-4М

Що таке Paris Air Show? Це один із найбільших та найпрестижніших авіакосмічних салонів у світі. Відбувається раз на два роки у Ле Бурже (12 км від Парижа). На виставці можна побачити всю "палітру" літаючих апартів (від гігантських авіалайнерів до мініатюрних безпілотників), оцінити новинки у сфері аеро- і двигунобудування, космічної, оборонної техніки і сучасних технологій. Цьогоріч у авіасалоні беруть участь 2462 компанії з 50-ти країн світу. Україну представляють ДП КБ "Південне", ДП "Південмаш", ДП "Антонов", АТ "МоторСіч", ДП "Івченко-Прогрес" і ДК "Укроборонпром".

Побачити магію

Деякі з витворів КБ "Південне", які відвідувачі виставки в Ле Бурже, можуть розглядати лише у вигляді макетів, автор цих рядків бачив наживо – у вигляді реальної продукції у Дніпрі – безпосередньо на підприємстві. Зібраний носій "Антарес", щоправда, вже готувався до відправки за океан, тому був закутаний у спеціальний кокон з клейонки і перебував на пересувній платформі. Зате супутники можна було роздивитися до найменших деталей. А також побачити, як виготовляють деталі, як збирається і тестується космічна техніка. Повірте – це магічний процес. І високотехнологічний! Але спробуємо розказати про це зрозумілими всім словами і покажемо фото. Отже…

Полетіли!

Досягнення КБ "Південне" в цифрах:

9 типів ракет-носіїв

більше 100 моделей ракетних двигунів

більше 80 моделей космічних апаратів

більше 900 пісків ракет-носіїв

більше 400 запущених супутників, створених КБ

Серед ракет-носіїв нині головна візитка "Південного" – "Антарес", спільний проект косміних галузей США і України. Крім того, КБ продовжує працювати з усіма сімействами своїх ракет-носіїв – "Зеніт", "Циклон" і "Маяк". Такий же широкий підхід конструкторське бюро демонструє і щодо своїх лінійок ракетних двигунів і космічних апаратів. Зокрема, це супутники дистанційного зондування Землі ("Січ-2-1", "Січ-2М", "Січ-3-0"), наукового призначення ("Мікросат-М", "ЮжСат-1") і зв’язку ("Либідь-2").



Інженери КБ "Південне" збирають супутник

Кореспондент 24 каналу став свідком одного із етапів збирання супутника. Спостерігати довелося, звісно, з відстані і через скло, бо процес відбувався у "чистому" боксі, куди можуть увійти лише інженери в спецодязі.

Супутники КБ "Південне"

Супермозок

Одна візиток КБ "Південне" – обчислювальний центр Yuzhnoye SC. Але якщо ви уявили, що цей центр – якась велика зала, де розкинулися багато-багато комп’ютерів і там сидить багато операторів (як у фільмах) – то ви дуже помиляєтеся. Yuzhnoye SC – це один невеликий комплекс, в якому стоїть… 1 (один!) комп’ютер. Але він, як називають його в КБ, справжній суперкомп’ютер – найпотужніший в Україні. У його створенні брали участь такі всесвітньовідомі компанії як Hewlett Packard, MTI, APC, ANSYS та інші.

Що собою візуально представляє суперкомп’ютер? Це шафа середніх розмірів, яка заповнена звичайними комп’ютерами, але разом вони складають високопродуктивну систему із сотні серверів і близько чотирьох тисяч (!) обчислювальних ядер на найновіших процесорах. Загальна ємність оперативної пам’яті – близько 18 терабайт. Для зберігання даних доступне сховище на 200 терабайт. Звісно, що всі компоненти суперкомп’ютера об’єднано високошвидкісною мережею. Тож не дивно, що пікова продуктивність суперкомп’ютера становить 300 терафлопс – простіше кажучи, 300 трильйонів операцій в секунду!

Суперкомп'ютер і його центр управління

Обслуговують цю порівняно невелику, але, як ви вже зрозуміли, дуже потужну "шафу" – окремий центр управління і добротна системи охолодження. Пам’ятаєте народний вислів: коли мозок напружено працює – він може "закипіти". А суперкомп’ютеру "кипіти" не можна. Бо, як зазначають на КБ, він "постійно проводить моделювання у таких галузях як аеродинаміка, механіка, теплообмін і мультифізика, й забезпечує вирішення великої кількості завдань за короткий час, підвищену точність результатів і можливість проведення повного комплексу розрахункових робіт у максимально короткі строки".

Простіше кажучи, ті важливі розрахунки, на які раніше витрачалися години і навіть дні, суперкомп’ютер робить за лічені хвилини та ще й набагато точніше і глибше.

Суперкомп'ютер – що це? Дивіться відео

Металеві дива

На КБ "Південне" деякі деталі для космічних апаратів і ракетних двигунів почали виготовляти на 3D-принтері, що розмістився в Дослідному виробничому комплексі. Таку технологію (наукова назва – селективне лазерне плавлення) освоїли лише провідні країни світу. Тепер серед них і Україна.

Візуально 3D-принтер схожий на залізничний вагон з вікнами та розсувними дверима. Але всередині нього відбуваються справжні дива. Кілька маніпуляцій оператора – і звичайна металева заготовка за лічені хвилини перетворюється в складну деталь. Для її виготовлення на верстаті знадобилося б набагато більше часу та й якість виробу була б помітно гіршою.

ЗD-принтер і вироби КБ "Південне"

Загалом у дослідному комплексі використовують чимало новітніх технологій для створення деталей. Але, мабуть, одна з найефектніших – сварка вибухом. Дві або навіть більше заготовок з різних металів "підривають" таким чином, що вони зварюються в одну металеву субстанцію, яку можна використовувати для найрізноманітніших призначень. Такою технологією, до речі, теж можуть похвалитися лише лічені країни.

Експериментаріум

Що ще вдалося побачити-розвідати на КБ "Південне"?

Це кілька лабораторій, де відбувається експериментальні відпрацювання (зокрема, електронних систем), і цеха з виробництва (метал і полімери). Описати це словами дуже складно, тому просто подивіться фото…

Лабораторії і вироби КБ "Південне"

Діти "Сатани"

Цікаво, що один з випробувальних центрів знаходиться під землею неподалік від легендарного постамента зі стратегічною ракетою "Сатана", молодші сестри якої стоять нині на бойовому чергуванні в Росії та жахають увесь світ.



Та сама "Сатана"

Але нині у КБ "Південне" – переважна більшість планів дуже мирні. Про це – в наступному репортажі.

В другій частині ми розкажемо про те, скільки заробляє КБ "Південне", з ким співпрацює і які будує плани на майбутнє.

Всі фото автора

А ви це знали? Потужна ракета, що мало не спровокувала ядерну війну