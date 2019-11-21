Сервіс прокату електросамокатів Bolt запустили у Києві: ціна та як їх оформити

Сервіс Bolt, що надає у прокат електросамокати, запрацював у Києві. Наразі він працює у тестовому режимі. Тож покататись можна лише на території парку UNIT.City. Для користувачів пропонують 20 самокатів та через деякий час їхню кількість мають збільшити.

Як пише ain.ua, навесні 2020 року зону прокату електросамокатів обіцяють розширити у центр столиці, а також біля транспортних вузлів і популярних місць.

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Після цього Bolt планує запустити самокати в Одесі і Львові.

Як скористатись прокатом

Спочатку потрібно встановити додаток Bolt – його можна завантажити у магазинах Android та iOS);

Через додаток знайти місце оренди;

Розблокувати самокат, відсканувавши QR-код (теж за допомогою додатка);

Коли ви закінчили кататись, то вказати про завершення поїздки в додатку (ціну за використання знімають після поїздки).

Після цього електросамокат потрібно залишити в безпечному місці. Ввечері працівники компанії збиратимуть ці самокати і ставитимуть заряджати.

Наразі у Києві 20 самокатів

Ціна

Наразі використовувати електросамокати Bolt можна безкоштовно. Прокат стане платним, коли сервіс запустять офіційно, тобто вже навесні.

За попередньою інформацією ціна користування становитиме 1 євро (27 гривень) за розблокування та по гривні будуть знімати за кожну хвилину поїздки.

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