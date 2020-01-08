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Facebook почне видаляти діпфейки

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Facebook боротиметься проти діпфейків / Фото з відкритих джерел

Соцмережа Facebook буде видаляти діпфейки та маніпулятивні відео. Під заборону потрапить контент, створений за допомогою штучного інтелекту або машинного навчання, який може змінювати обличчя й голоси людей.

Крім того, відео також видалятимуть, якщо з'ясується, що воно змінене неочевидним для середньостатистичного користувача способом, через який той може подумати, що людина сказала слова, яких насправді не говорила. Про це повідомили у блоці розробників Facebook.

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Для чого це

Названі заходи стануть підготовкою соцмережі до майбутніх виборів президента США, які пройдуть восени 2020 року. Водночас у компанії наголосили, що не стануть видаляти контент, якщо він є пародією або сатирою. Перевіркою контенту займуться 50 незалежних компаній, вони зможуть розпізнати більше ніж 40 мов.

Facebook захищатиме вибори у США

Ще у жовтні минулого року Марк Цукерберг заявив, що Facebook зможе захистити США від втручань у вибори. Він додав, що компанія вже запобігла спробам вплинути на вибори в інших країнах, таких, як Німеччина, Франція, Мексика, Бразилія та Індія.

За словами глави компанії Росія, Іран та Китай збираються втрутитися у майбутні вибори президента США у 2020 році. Він наголосив, що ці країни "використовують дедалі витонченіші тактики для втручання у вибори".

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Facebook
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