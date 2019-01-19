Гра Fortnite стала інструментом для шахраїв: деталі

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Гра Fortnite стала інструментом для шахраїв
Гра Fortnite стала інструментом для шахраїв / Фото з вільних джерел

Гра Fortnite вже давно увірвалася у сучасну культуру. Із зростанням популярності тайтлу його дедалі частіше почали використовувати шахраї і "королівську битву" вже охрестили інструментом для відмивання грошей.

Про це повідомляє 4PDA.

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Британське видання The Independent провело власне розслідування, присвячене обігу внутрішньої валюти Fortnite. Журналістам допомагала організація Sixgill, яка займається питаннями кібербезпеки.

За даними авторів матеріалу, найпоширеніша схема виглядає наступним чином: злочинці купують V-Bucks з вкрадених карт, після чого продають віртуальні гроші зі знижкою. Рекламні оголошення як правило розміщують в Instagram або Twitter – китайською, російською, іспанською, арабською та англійською мовами.

Трейлер гри Fortnite – дивіться відео

У матеріалі не розкривається, про які суми йдеться. Представники Sixgill заявили, що число згадок Fortnite в даркнеті зростало пропорційно з доходами Battle Royale.

При цьому співробітники ZeroFOX, які спеціалізується на безпеці в мережі, зазначають, що всього з вересня по жовтень 2018 року було виявлено понад 50 тисяч випадків шахрайства, пов'язаних з бойовиком. За словами експертів, подібні схеми сприяють слабким заходам захисту Epic Games: компанія просто не стежить за злочинною діяльністю користувачів.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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