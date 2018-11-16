Гучне розслідування The New York Times: Facebook замовляв статті проти Google і Apple

Корпорація Facebook замовляла критичні статті про конкурентів Google та Apple. Таким чином соцмережа намагався відвернути увагу громадськості від власних прорахунків.

Про це пишуть журналісти The New York Times.

Як з’ясували журналісти, Facebook співпрацював з Definers Public Affairs, щоб моніторити згадки про компанію у ЗМІ. Definers відома практикою впровадження схем, відпрацьованих у політичному піарі.

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За твердженням ЗМІ, було опубліковано десятки статей, в яких автори звинувачують Google і Apple в некрасивих бізнес-практиках. В одному матеріалі СEO Apple Тіма Кука називали лицеміром через критику Facebook.

В ще одній статті компанію Google звинувачували в тому, що вона виступила проти законодавчої ініціативи, яка встановлює відповідальність за рекламу секс-послуг в он-лайні.

Крім того, за твердженням журналістів The New York Times, Facebook замовляла матеріали, які пов'язували її критиків з лібералом Джорджем Соросом, якого недолюблюють консервативні американці.

Реакція Facebook

У Facebook вже відреагували на публікацію видання і заявили, що припинили співпрацю з Definers. Сам матеріал представники соцмережі назвали маніпулятивним.

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