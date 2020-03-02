Ілон Маск: SpaceX і Tesla випереджають конкурентів мінімум на три роки завдяки працівникам

Своїм технологічним лідерством обидві компанії зобов'язані, як пояснив Маск, якісному підбору кадрів. При прийомі на роботу перевага віддається тим, хто володіє винятковими здібностями або досвідом в інноваціях. Крім того в компаніях створені структура, що стимулюють інноваційну діяльність співробітників.

За словами Маска не пропонувати поліпшень не можна – це ключовий фактор ризику швидко втратити роботу. Результат – швидкість впроваджень і кількість інновацій в компаніях настільки висока, що конкуренти не встигають.

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SpaceX – одна з найбільш вимогливих до підбору персоналу компаній у світі. Під час дискусії на симпозіумі Асоціації Військово-повітряних сил США Ілон Маск розповів, якими саме критеріями керуються в SpaceX, розглядаючи кандидатури претендентів.

Ключ до успіху компаній Маска – ставка на інновації

За словами Маска, під час співбесід кандидатів просять довести виняткові здібності, в першу чергу це стосується напрямку інновацій. Так компанія сподівається відібрати людей, які дійсно будуть створювати нові технології.

Неясно, як саме претенденти повинні підтверджувати свою компетенцію у сфері інновацій, зазначає TechCrunch. Можливо, в SpaceX уважно вивчають резюме або ж дають якісь завдання під час самого інтерв'ю.



Від працівників компаній Маска вимагають прагнення до інновацій / Tesla

Доля тих, хто вже працює в SpaceX, також залежить від їх схильності до створення нових технологій. Всередині компанії діє структура, що стимулює інноваційну діяльність співробітників. Однак ціна помилки дуже висока – аж до звільнення. При цьому працівники, які зовсім не намагаються висловлювати і реалізовувати нові ідеї, втрачають свої посади ще швидше.

Якщо вірити філософії Маска, саме ставка на інновації має вирішальне значення для успіху його компаній. Підприємець зазначив, що швидкий розвиток технологій дозволяє компаніям SpaceX і Tesla не боятися крадіжки інтелектуальної власності, оскільки вони випереджають конкурентів за всіма ключовими напрямками мінімум на три роки. Саме тому компанії Маска ніяк не захищають свої патенти.

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