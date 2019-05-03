Instagram тестує цікаву функцію, яка дасть змогу "відпочити від соцмережі"

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію "режиму відсутності". За задумом розробників, вона дасть змогу користувачам "відпочивати від життя в соцмережах".

Як пише Mashable, головною метою нової функції є дати змогу користувачам відпочити від соцмережі. Також опція має зменшити поширення онлайн-буллінгу.

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Як вона працюватиме. Нова функція передбачає тимчасове відключення активності у соцмережі. При цьому не потрібно відключати інтернет чи виходити з акаунту.

Якщо у той період інші користувачі захочуть розмістити негативний коментар, то отримають попередження. Це не означає, що це буде заборона на коментарі, але користувачі повинні будуть ще раз подумати, чи варто це робити.

Також Instagram тестує функцію, при якій користувач може обмежити змогу іншим завсідникам соцмережі коментувати пост.

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