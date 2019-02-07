Intel Core i9-9980HK: компанія готова представити топовий процесор для ноутбуків

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Intel Core i9-9980HK: характеристики
Intel Core i9-9980HK: характеристики / Getty Images

Слідом за релізом топового 8-ядерного процесора Intel Core i9-9900K “синій” чіпмейкер готується представити аналогічний процесор для ноутбуків. Новинка отримає назву Core i9-9980HK та увійде до сімейства Coffee Lake-H.

Сайт Overclockers повідомляє, що новий чіп вже помітили в базі даних тестового пакету 3DMark.

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Характеристики. Intel Core i9-9980HK отримав розблокований на підвищення множник, 8ядер з підтримкою Hyper-Threading і функціонує на номінальній частоті 2,4 ГГц. Максимальна частота boost-режиму, на жаль, поки залишається невідомою. З огляду на приналежність до H-серії процесорів, штатний теплопакет новинки повинен скласти 45 Вт.

Intel Core i9-9980HK
Характеристики процесора Intel Core i9-9980HK

Дата анонсу та ціна. Про терміни виходу Core i9-9980HK поки ніякої інформації не надійшло. Можна припустити, що його реліз відбудеться протягом найближчих місяців.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
Джерело: 24 Канал
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