Кібербункер для Кібертрака: дизайнери намалювали ідеальний гараж для Tesla Cybertruck

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Cybunker для Cybertruck / Lars Büro

Пікап Tesla Cybertruck комусь може не подобатися, але не можна заперечувати того факту, що ця машина вже наробила чимало галасу. Футуристичний дизайн авто продовжує надихати багатьох дизайнерів на творчість.

Свої ідеї пропонують не лише любителі, а й професіонали. Дизайнерське агентство Lars Büro представило своє бачення гаража для Tesla Cybertruck, адже машина влізе далеко не в кожен звичайний гараж, повідомляє Electrek.

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Кібербункер

Гараж назвали Cybunker – достоту назві самої машини. В рамках концепту гараж має площу близько 56 м2. Крім того, будівля по суті є монококом, а його форма повинна дозволити протистояти агресивному навколишньому середовищу. Не інакше, як творці гаража надіються, що новим пікапом від Tesla колоністи роз'їжджатимуть поверхнею Марса.

Cybunker
Гараж виглядає не менш футуристично ніж автомобіль Маска

А ще дизайнери кажуть, що такий же дизайн можна використовувати і для створення житлового будинку.

Будинок та гараж в дизайні Cybertruck
Дизайнери також показали, як можуть виглядати будинки в такому ж дизайні

Поки не відомо, чи збираються дизайнери Lars Büro дійсно займатися подібними проєктами, але можна припустити, що з легкої руки Ілона Маска як мінімум в США такі гаражі або навіть будинки дійсно з'являться.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Tesla Ілон Маск Cybertruck
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