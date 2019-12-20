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Китай переніс увімкнення "штучного сонця" на 2020 рік

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Новий токамак (установка для утримання плазми), який журналісти назвали "штучним сонцем", наблизить китайських дослідників до реалізації термоядерного синтезу.

Токамак HL-2M – частина державного проєкту зі створення Експериментального передового надпровідного токамака (EAST), який стартував у 2006 році, планували запустити до кінця 2019 року. Під час недавньої конференції, присвяченій термоядерній енергетиці, глава Південно-Західного інституту фізики Дуань Сюйжу оголосив, що пристрій буде готовий у 2020 році.

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Професор Дуань розповів присутнім, що новий токамак розігріє плазму до температури понад 200 мільйонів градусів Цельсія. Це приблизно в 13 разів гарячіше, ніж в центрі Сонця. У листопаді минулого року реактор EAST довів температуру електронів у плазмі до 100 мільйонів градусів, пише Newsweek.

За словами фізика Джеймса Харрісона з Управління з атомної енергії Великобританії, токамак HL-2M відрізняється від інших гнучкістю магнітного поля. Вчені зможуть налаштовувати його для захисту внутрішніх стінок пристрою від впливу високих температур.


Схематичне зображення токомака

Перша стадія будівництва, ймовірно, буде полягати в тестуванні кожної частини системи окремо, а потім у збірці. Після цього почнеться виробництво плазми з відносно низькими експлуатаційними характеристиками і поступове збільшення ККД паралельно з підвищенням рівня надійності та керованості системи.

Для чого це потрібно

Харрісон стверджує, що HL-2M дасть дослідникам цінні дані про сумісність продуктивної термоядерної плазми з методами ефективного управління теплом і частинками з ядра цього пристрою. Це одна з головних проблем, що стоять на шляху розробки комерційного термоядерного реактора. Результати HL-2M вплинуть на конструкції реакторів всієї міжнародної спільноти.

Контрольована реакція термоядерного синтезу розглядається багатьма дослідниками як "природне" джерело енергії в довгостроковій перспективі. Розвиток технології термоядерного синтезу може стати ключовим фактором створення практично невичерпного джерела енергії, адже запаси палива – водню – є безмежними. Паливо можна добувати з морської води на будь-якому узбережжі світу, що унеможливлює монополізацію паливних ресурсів однієї або групою країн.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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