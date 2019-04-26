Київстар істотно знизив вартість інтернету та дзвінків у роумінгу

Мобільний оператор Київстар запустив нову послугу «Ідеальний роумінг». Цей тариф передбачає зниження вартості мобільного інтернету, дзвінків та SMS до 3,5 рази.

Нова послуга доступна для абонентів передплаченої та контрактної форми обслуговування з 25 квітня 2019 року.

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"Наприклад, 1000 Мб мобільного інтернету коштуватимуть всього від 100 гривень, тоді як за звичайними тарифами вони б коштували від 350 гривень. А 30 хвилин розмови будуть коштувати всього 30 гривень, замість 60 гривень за звичайними тарифами", – розповіли у компанії, передає ain.ua.

Як підключити. Щоб підключити "Ідеальний роумінг", потрібно ввести USSD-запит * 505 #, після чого абонент отримає індивідуальну пропозицію і інструкцію для підключення.

Обравши "Ідеальний роумінг" абоненти оплачують кожен використаний мегабайт і хвилину розмови. Роумінг від "Київстару" діє у 195 країнах світу.

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