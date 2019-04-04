Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів

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Коли технологія 5G запрацює повноцінно
Коли технологія 5G запрацює повноцінно

Експерти компанії Deloitte Global TMT прогнозують, що вже цього року ми спостерігатимемо справжній "бум" 5G. Однак, для широкого загалу ця технологія стане доступною не раніше 2020 року.

Експерти кажуть, що вже наступного року близько 50 операторів зможуть запропонувати цю послугу. При цьому зараз ресурси на розвиток мережі 5G виділяють 72 оператори. Вони ж і тестують можливості мережі.

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Згідно з прогнозами Deloitte Global TMT, у 2019 року буде продано мільйон 5G телефонів. А до 2020 року ця кількість повинна збільшитися до 15-20 мільйонів одиниць.

"Широкомасштабне впровадження пристроїв 5G займе багато часу, але ми вважаємо, що 2019 рік стане відправною точкою для широких змін для бездротової індустрії. 5G може забезпечити стократне збільшення пропускної здатності трафіку та ефективності мережі понад 4G, і це має потенціал перетворення на майбутнє підключення по всьому світу", – сказав лідер Deloitte Global Telecommunications говорить Крейг Віггінтон.

Що таке 5G? Це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке прийде на зміну існуючому стандарту 4G. 5G забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G, що забезпечить більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку та коротший час затримки, швидкість інтернету від 1 – 2 Гбіт/с, меншу витрату енергії батарей, ніж у 4G-обладнання, що сприятливо позначиться на розвитку Інтернету речей.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет 5G
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