Конкурент SpaceX: Rocket Lab запустила бюджетну вантажну ракету Electron

Американська компанія Rocket Lab повідомила про перший комерційний запуск власної ракети Electron, яка вивела на орбіту 7 космічних апаратів. Невисока вартість запуску та обслуговування такої "вантажівки" дозволить в майбутньому конкурувати із компанією SpaceX.

Про це повідомляє 4PDA.

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У вантажному відсіку ракети перебували шість мініатюрних супутників і модуль NABEO, що представляє собою своєрідне вітрило, здатне захоплювати космічне сміття.

Місія отримала назву It's Business Time. Запуск ракети Electron відбувся на приватному космодромі, розташованому на півострові Махіа в Новій Зеландії.

Запуск ракети Rocket Lab Electron – дивіться відео

Ракета-носій Electron здатна вивести до 150 кілограм на сонячно-синхронну або до 250 кілограм на навколоземну орбіту. Основна мета розробників полягала в тому, щоб здешевити космічні запуски, зробивши їх доступними навіть для невеликих компаній. До слова, виріб Rocket Lab коштує близько шести мільйонів доларів і не вимагає серйозного обслуговування.

Висота конструкції становить приблизно 17 метрів, а деякі компоненти, включаючи окремі частини двигунів, друкуються на 3D-принтері. Невеликі розміри і низька вартість пуску, за словами представників компанії, дозволять здійснювати щотижневу доставку вантажів в космос.

Зазначимо, перший запуск Electron з корисним навантаженням на борту відбувся рівно рік тому, але завершився невдачею. Однак уже три місяці по тому компанія повідомила про успішний старт і виведення на орбіту трьох мікросупутників формату CubeSat.

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