Коронавірус вдвічі збільшить кількість витоків особистих даних компаній

Спалах коронавірусу в усьому світі позначився не лише на фабриках з виробництва електроніки – багато компаній переводять своїх співробітників на віддалений режим роботи. Фахівці з кібербезпеки зазначають, що саме такий крок негативно позначиться на сфері зберігання даних та особистій безпеці користувачів.

На думку фахівців з галузі збереження даних, джерелами зливу даних третім особам часто стають працівники компанії. На тлі епідемії коронавірусу, за співробітниками, що працюють вдома, не ведеться контроль з боку відділу безпеки, а відсутність колег поряд може стати додактовим фактором.

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Страшно навіть уявити, що банки або IТ-гіганти виявляться неготовими до нової загрози – роботи з дому. Ми весь минулий рік спостерігали, як недоліки в побудові інформаційної безпеки найбільших компаній приводили до катастрофічних витоків даних користувачів та іншої інформації. А зараз ми просимо співробітників працювати з дому і даємо всі необхідні доступи,

– заявив керівник компанії в сфері кібербезпеки.

Експерт зазначив, що вдома співробітники різних організацій не захищені від спам-атак і фішингу, а також від злому робочих комп'ютерів зловмисниками. За його словами, вже зараз кіберзлочинці заполонили електронну пошту безлічі користувачів повідомленнями, що містять шкідливі коди.

Як вберегти свої дані та дані компанії

Щоб мінімізувати ризик втрати конфіденційних даних, фахівці рекомендують встановити на комп'ютери співробітників, що працюють віддалено, антивірусні програми та VPN-доступ до облікових записів з двухфакторною аутентификацією, а також оновити софт і IT-обладнання, що забезпечують роботу організації.

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