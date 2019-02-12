Космічна станція всередині астероїда: що пропонують вчені

Така станція була б захищена від космічної радіації і дозволила б добувати корисні копалини. Впродовж останніх років астероїди часто називали "летючими золотими шахтами" через запаси металів у їхніх надрах.

І тепер група експертів допустила, що цілком виправданим було б просвердлити далекий космічний камінь до середини, збудувати в ньому космічну станцію і добувати корисні копалини.

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Як пише Daily Star, вчені довели, що математично це можливо у випадку з астероїдом правильної форми. Можна пробурити в ньому діру і встановити станцію завширшки в кілька сотень метрів всередині нього. Але вони також застерегли, що логістичні можливості такої концепції лишаються проблемою. Тож знадобиться декілька десятиліть, щоб втілити задум в реальність.

"Правильний" астероїд

Деякі вчені зауважують, що досі не достатньо відомо про внутрішню будову астероїдів, щоб гарантувати успіх побудови такої інтегрованої космічної станції. Ніхто не може сказати напевне, що в ході роботи камінь не розпадеться на друзки. За словами вченого з Віденського університету Томаса Майндля, у станції на астероїді є дві ключові переваги.

Вона буде захищена від шкідливої радіації і розв'язує руки космічним "шахтарям".

Якщо ми знайдемо досить стабільний астероїд, нам не знадобляться алюмінієві стіни чи щось таке. Можна просто використати весь астероїд як космічну станцію,

– пояснив він.

Такий астероїд повинен складатися з твердої породи і обертатися від одного до трьох разів на хвилину, щоб забезпечити потрібну гравітацію для успішної роботи в його надрах. За таких умов з'явиться сила притягання, подібна до тієї, яка спостерігається на поверхні Марса. Її сила буде дорівнювати 38% земного тяжіння. Але цього вистачить, щоб земна техніка успішно працювала в надрах астероїда.

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