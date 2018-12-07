Microsoft працює над новою операційною системою

Корпорація Microsoft працює над створенням нової операційної системи Lite. Принаймні згадки про нову ОС знайшли в коді інсайдерської збірки.

Про це пише HowToGeek.

За даними джерела, нова операційна система не є полегшеною версією Windows 10 - це буде абсолютно нова ОС з новими завданнями.

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Так, нова операційна система не потребуватиме багато місця і великих обчислювальних ресурсів. За задумом, вона буде працювати на дешевих ноутбуків, які складуть конкуренцію хромбукам.

Також нова ОС зможе працювати з процесорами будь-якої архітектури. Також джерело повідомляє, що нова система працює виключно з додатками PWA і UWP.

Windows Lite?



Windows 10 SDK 18282 pic.twitter.com/WWD2HEl6FE — Tero Alhonen (@teroalhonen) 20 листопада 2018 р.

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