Microsoft відтермінувала припинення підтримки старих версій Windows 10
Microsoft оголосила нові дати закінчення підтримки для Windows 10 версії 1709/1809 і старіших програм й служб. На такий крок компанія пішла для забезпечення стабільної роботи організацій під час пандемії коронавірусу.
У Microsoft зазначили, оскільки в більшості компаній співробітники працюють віддалено, у них не вистачає часу і можливостей для адекватної підготовки до впровадження ПЗ, послуг і ОС, яким потрібні необхідні оновлення.
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Нові дати припинення підтримки
У зв'язку з цим корпорація вирішила відкласти припинення підтримки, поки пандемія не закінчиться.
- Для Windows 10 версії 1 709 остаточне оновлення безпеки буде випущено 13 жовтня 2020 року, а не 14 квітня 2020 року.
- Для Windows 10 версії 1809 останнє оновлення вийде 10 листопада 2020 року замість 12 травня 2020 року. Також тимчасово припиняються оновлення функцій для випусків Home і Pro, що працюють на версії 1809.
- Windows Server версії 1809 перестануть підтримувати після 10 листопада 2020 року, а не 12 травня 2020 року.
- Configuration Manager версії 1810 отримає останнє оновлення не 27 травня 2020 року, а 1 грудня 2020 року.
- Продукти SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 і Project Server 2010 перестануть підтримувати після 13 квітня 2021 року, а не 13 жовтня 2020 року.
- Веб-клієнт Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement оновлять в грудні 2020 року. Спочатку це передбачалося зробити в жовтні.
Нарешті, Microsoft відклала відключення базової аутентифікації в Exchange Online до другої половини 2021 року. Однак, як повідомлялося раніше, з жовтня 2020 року компанія почне автоматично відключати базову аутентифікацію для всіх нових клієнтів і для тих, хто не використовує її активно.
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