Microsoft випустила стабільну версію браузера Edge на Chromium

Стабільна версія інтернет-браузера Microsoft Edge на базі проєкту Chromium і рушії Blink від Google офіційно вийшла для Windows, macOS, iOS та Android. До цього програма перебувала у фазі публічного бета-тестування.

Перероджений Edge перш за все орієнтований на корпоративних користувачів, але доступний для скачування будь-кому. Варто зазначити, що це позитивний момент, оскільки завдяки бізнес-орієнтованості, розробники зосередилися на безпеці даних.

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Крім того, Microsoft представила і OEM-версію переробленого Edge. Значить, найближчим часом в магазинах з'являться комп'ютери і ноутбуки з передвстановленим свіжим браузером. Це стосується і апаратів зі складними екранами на Windows 10X. Версія для гаджетів на 64-бітних ARM-процесорах вийде пізніше.



Стабільна версія Edge від Microsoft вже доступна для скачування

Особливості браузера Edge

Браузер відрізняється від конкурентів таким набором цікавих функцій, як система анти-трекінгу, режим сумісності з Internet Explorer або відтворення контенту стрімінгового сервісу Netflix в розширенні 4К з підтримкою технологій Dolby Atmos і Dolby Vision. Також Edge підтримує більшість розширень з магазину Chrome Web Store.

Наразі Edge на Chromium позбавлений деяких базових функцій, наприклад, синхронізації історії між девайсами. Microsoft обіцяє пізніше усунути подібні недоліки.

Завантажити новий Edge для різних систем можна на офіційній сторінці продукту. До кінця літа Edge на Chromium пошириться на всі пристрої з Windows 10 і замінить старе покоління додатку на рушії EdgeHTML через оновлення системи.

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