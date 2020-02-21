24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Microsoft випустить свій фірмовий антивірус на Android та iOS: деталі

- Читать новость на русском
Microsoft випустить свій фірмовий антивірус на Android та iOS / Фото з вільних джерел

В портфоліо Microsoft входять не лише операційна система Windows та пакет Office. Одна із розробок софтмейкера – фірмовий антивірус, який експерти AV-Test визнали одним із найкращих на ринку. А незабаром редмондці випустять мобільну версію додатку для пристроїв під управлінням Android та iOS.

Що готує Microsoft

Важливо: Назвали найкращий безкоштовний антивірус

Компанія оголосила, що готує реліз програмного рішення Defender Advanced Threat Protection для мобільних операційних систем, повідомляє CNET.

У список можливостей додатка увійдуть такі функції, як запобігання завантаженню небезпечних сторінок і захист ґаджетів від фішингових атак. Віце-президент Microsoft Роб Леффертс підкреслив, що "Android і iOS досить безпечні, але шкідливі програми дійсно існують на цих платформах".

Антивірус для інших платформ

Раніше корпорація вже випустила програмне забезпечення Defender ATP для Windows і macOS. Додаток пропонує такі функції, як профілактичний захист, виявлення загроз і автоматичне сканування.

Дата виходу

Дата появи мобільної версії Defender в Google Play та App Store буде оголошена розробником пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як лікувати хронічний нежить
сьогодні
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Кібербезпека iOS Android Microsoft Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
Анастасія Можаровська
20 лютого 16:03 Доповнена та віртуальна реальності: що це таке, та який вплив на мозок
Ірина Полицька
20 лютого 10:05 Як заблокувати номер телефону на Android та iOS: поради
Назар Токар
18 лютого 10:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
Анастасія Можаровська
17 лютого 14:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук