Microsoft випустить свій фірмовий антивірус на Android та iOS: деталі

В портфоліо Microsoft входять не лише операційна система Windows та пакет Office. Одна із розробок софтмейкера – фірмовий антивірус, який експерти AV-Test визнали одним із найкращих на ринку. А незабаром редмондці випустять мобільну версію додатку для пристроїв під управлінням Android та iOS.

Що готує Microsoft

Важливо: Назвали найкращий безкоштовний антивірус

Компанія оголосила, що готує реліз програмного рішення Defender Advanced Threat Protection для мобільних операційних систем, повідомляє CNET.

У список можливостей додатка увійдуть такі функції, як запобігання завантаженню небезпечних сторінок і захист ґаджетів від фішингових атак. Віце-президент Microsoft Роб Леффертс підкреслив, що "Android і iOS досить безпечні, але шкідливі програми дійсно існують на цих платформах".

Антивірус для інших платформ

Раніше корпорація вже випустила програмне забезпечення Defender ATP для Windows і macOS. Додаток пропонує такі функції, як профілактичний захист, виявлення загроз і автоматичне сканування.

Дата виходу

Дата появи мобільної версії Defender в Google Play та App Store буде оголошена розробником пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно