На борту Міжнародної космічної станції виявили стійкі до антибіотиків бактерії

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На МКС знайшли бактерії, стійкі до антибіотиків
На МКС знайшли бактерії, стійкі до антибіотиків / komando.com

Вчені NASA зафіксували на борту Міжнародної космічної станції бактерії Enterobacter, які є стійкими до антибіотиків. Вони не загрожують людям, але все ж викликають занепокоєння у науковців.

Про це пише Science Alert.

Ці бактерії виявили у туалеті та в зоні для занять фізичними вправами.

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Вчені стривожені, що повністю позбутися від бактерій неможливо.

Вчені постійно вивчають зразки бактерій, які знаходять на борту МКС і стежать за їхнім впливом на здоров'я екіпажу та роботу обладнання. Однак, стійкий до антибіотиків штам виявили на станції вперше.

Штам Enterobacter найбільш схожий з трьома земними штамами, які викликають хвороби у новонароджених і людей з ослабленим імунітетом.

Окрім того, результати комп'ютерного моделювання показали, що ці бактерії можуть перетворитися на мікроорганізми, здатні викликати інфекцію у людей, з імовірністю 79%.

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Теги: Техно Космос МКС
Джерело: Техно
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