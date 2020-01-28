Нам має бути соромно: Зеленський розповів, як Україна забула про космонавта Каденюка

Президент Володимир Зеленський поскаржився, що майже через два роки після смерті першого українського космонавта Леоніда Каденюка йому досі не облаштували меморіалу. На його думку, таке ставлення з боку держави потрібно змінювати раз і назавжди.

За словами глави держави, в Україні часто починають цінувати своїх героїв лише після смерті, а інколи не цінують навіть тоді, коли людини вже немає.

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Зеленський нагадав, що на прощанні з Каденюком у 2018 році були присутні політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця.

Крім того, він наголосив, що Каденюк для пробудження екіпажу "Колумбії" у 1997 році обрав гімн України. Таким чином "Ще не вмерла України" вперше пролунала в космосі над усією планетою Земля.

Президент запевнив, що фінансування меморіалу держава візьме на себе. Про це вже є домовленість з урядом Гончарука.

Що відомо про Леоніда Каденюка

Леонід Каденюк – це перший, і досі єдиний космонавт України, який відправився у космос. Ця історична подія відбулась 19 листопада 1997 року.

Каденюк здійснив політ у складі американської команди на шатлі Columbia. Це був справжній прорив для України. Після цього Україна по праву могла називатись "космічною державою". У космосі Каденюк пробув до 5 грудня. Саме завдяки Каденюкові український гімн прозвучав у відкритому космосі.

Після повернення на Землю Каденюк не перестав цікавитись космосом. У липні 1999-го він став позаштатним помічником президента Кучми з питань авіації і космонавтики. А у січні 2011 року став радником Прем’єр-міністра України з питань авіації і космонавтики.

Біографія Леоніда Каденюка: відео