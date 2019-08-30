NASA планує вперше в історії відправити на Місяць жінку-космонавта

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NASA планує вперше в історії відправити на Місяць жінку-космонавта
NASA планує вперше в історії відправити на Місяць жінку-космонавта / Фото з вільних джерел

Аерокосмічне агентство NASA вже повідомляло про команду американських астронавтів, які в 2024 році відправляться до Південного полюсу Місяця. Тепер же агентство опублікувало перші подробиці щодо складу експедиції.

Вперше в історії на поверхню супутника Землі висадиться жінка-астронавт, повідомяляє ресурс Space.

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Головні відмінності місій "Аполлон" та "Артеміда". Раніше всі учасники місій "Аполлон" були чоловіками, більшість з яких починали кар'єру в ВПС США. Тепер, за словами глави NASA Джима Брайденстайна, на Місяць висадиться "як мінімум" одна жінка.

За його словами, назва нової місячної програми – Artemis – містить в собі натяк на склад екіпажу майбутньої місії. У грецькій міфології Артеміда – це богиня місяця і сестра-близнюк бога сонця Аполлона.

Я скажу вам, чому це так важливо для мене як керівника NASA. Моїй доньці 11 років, і я хочу, щоб вона бачила всі можливості, які у неї є, з дитинства,
– заявив Брайденстайн.

Мета нової місії. Місія "Артеміда" буде відрізнятися від попередніх космічних програм не тільки складом експедиції. Раніше основною метою висадки на Місяць був доказ технологічної переваги, тепер же аерокосмічне агентство планує організувати тривалу присутність людей на найближчому "сусіді" Землі.


Вперше людина ступила на Місяць в рамках місії "Аполлон-11"

У NASA планують розгорнути невелику космічну станцію Gateway на місячній орбіті до 2028 року, а в подальшому використовувати природний супутник Землі як тестовий полігон для підготовки астронавтів до польоту на Марс.

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Місія на Марс. Агентство планує висадку людей на Червоній планеті до кінця 2030 років.

Можливо, просто можливо, першою людиною, яка пройде по Марсу, буде жінка,
– поділився Брайденстайн своїм баченням майбутньої місії.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць Марс NASA
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