24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Назвали найкращу оболонку в Android-смартфонах

324 Читать новость на русском
Назвали найкращу оболонку в Android-смартфонах / Unsplash

Великі виробники Android-смартфонів просувають власні версії користувацького інтерфейса. Експерти популярного китайського ресурсу MasterLu провели порівняльний аналіз та розповіли, яка з оболонок "найплавніша".

Лідери рейтингу

До теми: Смартфони Samsung отримають головну фішку iPhone 11 Pro

На думку експертів, найбільш плавний інтерфейс отримали смартфони компанії OnePlus, повідомляє Gizmochina.

HydrogenOS (китайська версія OxygenOS) залишається найстабільнішим користувацьким інтерфейсом, створеним за останні роки. Також вказується, що прошивка максимально близька до оригінальної версії Android як за плавністю, так і за дизайном.

На другому місці розмістився Joy UI – це інтерфейс від Xiaomi, який використовується в ігрових смартфонах Black Shark.

Третє місце посів Nubia UI, який, як нескладно здогадатися, встановлений на смартфонах Nubia китайської компанії ZTE.


Найкращі оболонки в смартфонах

Що цікаво, Huawei Mate 30 Pro 5G, в якому використовується інтерфейс EMUI 10, розробники MasterLu назвали лідером за цим параметром. При цьому сама оболонка виявилася тільки на четвертому місці в загальному рейтингу. Експерти відзначають, що десята версія EMUI зазнала безліч змін в дизайні і алгоритмах штучного інтелекту, що позитивним чином позначилося на роботі смартфонів китайської компанії.

Інші оболонки в рейтингу

З п'ятого по десяте місце в рейтингу інтерфейсів розташувалися:

  • Smartisan OS (Smartisan)
  • ColorOS (OPPO) 
  • FunTouch (Vivo)
  • MIUI (Xiaomi)
  • Flyme (Meizu)
  • One UI (Samsung).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Старий Новий рік 2020: добірка святкових картинок
сьогодні
19505
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Android
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 8545
10 січня 21:02 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 1285
7 січня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 27028
5 січня 22:09 Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 3224
5 січня 13:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
Михайло Года 974
Новини
Більше новин
Залиште відгук