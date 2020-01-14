Назвали найкращу оболонку в Android-смартфонах

Великі виробники Android-смартфонів просувають власні версії користувацького інтерфейса. Експерти популярного китайського ресурсу MasterLu провели порівняльний аналіз та розповіли, яка з оболонок "найплавніша".

Лідери рейтингу

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На думку експертів, найбільш плавний інтерфейс отримали смартфони компанії OnePlus, повідомляє Gizmochina.

HydrogenOS (китайська версія OxygenOS) залишається найстабільнішим користувацьким інтерфейсом, створеним за останні роки. Також вказується, що прошивка максимально близька до оригінальної версії Android як за плавністю, так і за дизайном.

На другому місці розмістився Joy UI – це інтерфейс від Xiaomi, який використовується в ігрових смартфонах Black Shark.

Третє місце посів Nubia UI, який, як нескладно здогадатися, встановлений на смартфонах Nubia китайської компанії ZTE.



Найкращі оболонки в смартфонах

Що цікаво, Huawei Mate 30 Pro 5G, в якому використовується інтерфейс EMUI 10, розробники MasterLu назвали лідером за цим параметром. При цьому сама оболонка виявилася тільки на четвертому місці в загальному рейтингу. Експерти відзначають, що десята версія EMUI зазнала безліч змін в дизайні і алгоритмах штучного інтелекту, що позитивним чином позначилося на роботі смартфонів китайської компанії.

Інші оболонки в рейтингу

З п'ятого по десяте місце в рейтингу інтерфейсів розташувалися:

Smartisan OS (Smartisan)

ColorOS (OPPO)

FunTouch (Vivo)

MIUI (Xiaomi)

Flyme (Meizu)

One UI (Samsung).

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