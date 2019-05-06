Неймовірна історія: AirPods продовжили працювати навіть в шлунку людини

Мережеві джерела повідомили, що житель Тайваня випадково проковтнув навушник AirPods. Однак ситуація не привернула би жодної уваги, якби чоловік не повідомив, що аксесуар продовжував працювати у нього в шлунку.

Що сталося? За повідомленням Daily Mail, Бен Хсу заснув, прослуховуючи музику в бездротових навушниках Apple AirPods. Коли він прокинувся, то довгий час не міг відшукати один з них.

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Використовуючи функцію відстеження, він встановив, що навушник знаходиться в його кімнаті і продовжує працювати. Більш того, молода людина навіть чула звук, який видавав пристрій, але ніяк не міг зрозуміти звідки він виходить.

Через деякий час він зрозумів, що звук доноситься з його живота, тобто навушник продовжив нормально працювати, перебуваючи в шлунку.

Реакція лікарів. Незважаючи на те, що Бен не відчував дискомфорту, він вирішив звернутися за допомогою в місцеву лікарню. Медичні працівники зробили рентгенівський знімок, який підтвердив, що навушник знаходиться в травній системі.



Рентгенівський знімок, на якому видно AirPods

Більш того, лікар повідомив, що якщо чужорідний предмет не вийде з організму природним шляхом, то для його вилучення буде потрібно хірургічне втручання.

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Медичний працівник, який приймав Бена, розповів про те, що пластикова оболонка навушника захистила пристрій від негативного впливу. Також наголошується, що відкрита взаємодія шлунка з літій-іонною батареєю могла призвести до тяжких наслідків для пацієнта.

Навушник продовжував працювати. На щастя для молодої людини, операції вдалося уникнути. Яке ж було його здивування, коли відмивши і просушивши навушник, він виявив, що той продовжує працювати. Виявилося, що навушник не постраждав і цілком придатний для подальшого використання.

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