Неймовірна історія: AirPods продовжили працювати навіть в шлунку людини

232 Читать новость на русском
AirPods продовжили працювати навіть в шлунку
AirPods продовжили працювати навіть в шлунку / Unsplash

Мережеві джерела повідомили, що житель Тайваня випадково проковтнув навушник AirPods. Однак ситуація не привернула би жодної уваги, якби чоловік не повідомив, що аксесуар продовжував працювати у нього в шлунку.

Що сталося? За повідомленням Daily Mail, Бен Хсу заснув, прослуховуючи музику в бездротових навушниках Apple AirPods. Коли він прокинувся, то довгий час не міг відшукати один з них.

Читайте також: "Бюджетний" iPhone Xr 2 отримає ключові особливості топових смартфонів Apple

Використовуючи функцію відстеження, він встановив, що навушник знаходиться в його кімнаті і продовжує працювати. Більш того, молода людина навіть чула звук, який видавав пристрій, але ніяк не міг зрозуміти звідки він виходить.

Через деякий час він зрозумів, що звук доноситься з його живота, тобто навушник продовжив нормально працювати, перебуваючи в шлунку.

Реакція лікарів. Незважаючи на те, що Бен не відчував дискомфорту, він вирішив звернутися за допомогою в місцеву лікарню. Медичні працівники зробили рентгенівський знімок, який підтвердив, що навушник знаходиться в травній системі.

AirPods
Рентгенівський знімок, на якому видно AirPods

Більш того, лікар повідомив, що якщо чужорідний предмет не вийде з організму природним шляхом, то для його вилучення буде потрібно хірургічне втручання.

Читайте також: Apple Watch півроку пролежав у воді та продовжував працювати

Медичний працівник, який приймав Бена, розповів про те, що пластикова оболонка навушника захистила пристрій від негативного впливу. Також наголошується, що відкрита взаємодія шлунка з літій-іонною батареєю могла призвести до тяжких наслідків для пацієнта.

Навушник продовжував працювати. На щастя для молодої людини, операції вдалося уникнути. Яке ж було його здивування, коли відмивши і просушивши навушник, він виявив, що той продовжує працювати. Виявилося, що навушник не постраждав і цілком придатний для подальшого використання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
В аеропорту "Шереметьєво" спалахнув пасажирський літак, загинула 41 особа: фото та відео
сьогодні
11138
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
755
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2174
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
671
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8463
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1979
Новини
Більше новин
Залиште відгук