Nokia на IFA 2019: що може представити компанія

Компанія Nokia планує вперше представити свої пристрої на міжнародній виставці IFA 2019. Очільник бренду запевнив, що в Берліні вони продемонструють кілька цікавих продуктів.

Дата презентації. Як повідомляє Gizchina, замість будь-яких інтригуючих подробиць і тизерів-натяків Юхо Сарвікас опублікував в Twitter постер з датою старту заходу. Анонс відбудеться 5 вересня о 16:00 (за місцевим часом).

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Proud to announce that we will be at IFA - our first time ever! See you in Berlin #staytuned #nokiamobile pic.twitter.com/Wx8qhtvHog — Juho Sarvikas (@sarvikas) August 9, 2019

Що представить компанія? Є кілька припущень стосовно можливих новинок. Ними можуть стати смартфони Nokia 6.2 і 7.2 або Nokia 5.2 з кодовим ім'ям "Шибайголова", якому приписують потрійну камеру з роздільною здатністю 48 мегапікселів.

Не виключено, що бренд може показати і флагманський смартфон 9.1 PureView, який стане логічним оновленням представленого в лютому Nokia 9 PureView.

Інсайдери запевняють, що саме на IFA 2019 Nokia привезе свій перший смартфон з безрамковим дизайном і висувною камерою. Судячи з усього на конференції буде чимало пристроїв, так чи інакше пов'язаних з мережами п'ятого покоління (5G).

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