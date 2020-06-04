З 2015 року Microsoft Edge довгий час сприймався як редизайн Internet Explorer і не викликав особливого інтересу у користувачів. Але в минулому році компанія перебудувала своє дітище з нуля, зробивши його другим за популярністю в світі. Тепер отримати модифікований "браузер за замовчуванням" на рушії Chromium зможуть всі користувачі Windows 10.

24 канал вже повідомляв про те, що браузер від Microsoft став досупним для використання, однак в останньому оновлені Windows 10 він повністю замінив стару версію Edge і тепер його не потрібно окремо завантажувати.

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В яких збірках Windows 10 доступний браузер

Релізна версія Edge стала загальнодоступною ще у січні поточного року, але потребувала ручного встановлення з сайту Microsoft. Відтепер стабільна збірка браузера буде завантажуватися на ПК автоматично через Windows Update. Аналогічну версію програми в ролі веб-оглядача за замовчуванням отримають і нові пристрої, що працюють під управлінням Windows 10.

Після встановлення свіжа версія замінить застарілу, а всі налаштування, закладки та інші призначені для користувача дані мігрують в новий браузер автоматично. Microsoft Edge на базі Chromium вже доступний як системний апдейт для користувачів Windows 10 з номерами збірок 1803, 1809, 1903 і 1909. Відповідно до політики релізів Google оновлюватися актуальна версія Edge буде кожні шість тижнів.

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Особливості браузер Microsoft Edge

Крім високої швидкості роботи, до переліку особливостей браузера входять такі корисні функції, як захист від завантажень підозрілого контенту, підтримка розширень, режим читання вмісту сайтів вголос і можливість групувати збережені сторінки в колекції для зручності подальшого перегляду тематичних матеріалів.