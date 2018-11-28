Очільник NASA анонсував повернення США на Місяць

Глава NASA Джим Брайденстайн заявив, що у четвер, 29 листопада, національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору оголосить про підписання нових угод в рамках яких будуть здійснюватися польоти на Місяць.

Про це Джим Брайденстайн повідомив у своєму Twitter.

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США повертаються на Місяць, і ми зробимо це раніше, ніж ви думаєте!

– заявив Брайденстайн.

BREAKING: We are announcing new Moon partnerships with American companies at 2pm ET this Thursday. The U.S. is returning to the surface of the Moon, and we’re doing it sooner than you think! https://t.co/1vC2NC6OzI — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 27 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що 27 листопада американський космічний зонд InSight здійснив посадку на Марсі в районі нагір'я Елізій.

Що відомо про "місячну програму" США?Космічна програма "Аполлон" почалась у 1961 році для здійснення першої пілотованої висадки на Місяць і завершена у 1975. Президент Джон Кеннеді у 1961 році поставив за мету досягти Місяця, і вона була досягнута 20 липня 1969. Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдріном під час місії Аполлон-11 висадилися на поверхню супутника Землі. Аполлон-17 — це наразі остання пілотована висадка на Місяць.



Український вчений Юрій Кондратюк є автором розрахунків оптимальної траєкторії польоту з Землі на Місяць (так званої "траси Кондратюка").