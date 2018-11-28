Очільник NASA анонсував повернення США на Місяць

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Джим Брайденстайн
Джим Брайденстайн / Фото з відкритих джерел

Глава NASA Джим Брайденстайн заявив, що у четвер, 29 листопада, національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору оголосить про підписання нових угод в рамках яких будуть здійснюватися польоти на Місяць.

Про це Джим Брайденстайн повідомив у своєму Twitter.

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США повертаються на Місяць, і ми зробимо це раніше, ніж ви думаєте! 
– заявив Брайденстайн.

Нагадаємо, що 27 листопада американський космічний зонд InSight здійснив посадку на Марсі в районі нагір'я Елізій.

Що відомо про "місячну програму" США?Космічна програма "Аполлон" почалась у 1961 році для здійснення першої пілотованої висадки на Місяць і завершена у 1975. Президент Джон Кеннеді у 1961 році поставив за мету досягти Місяця, і вона була досягнута 20 липня 1969. Астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдріном під час місії Аполлон-11 висадилися на поверхню супутника Землі. Аполлон-17 — це наразі остання пілотована висадка на Місяць.

Український вчений Юрій Кондратюк є автором розрахунків оптимальної траєкторії польоту з Землі на Місяць (так званої "траси Кондратюка").

Теги: Техно Космос NASA Місяць
Джерело: 24 Канал
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