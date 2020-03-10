OPPO Find X2 Pro став найпродуктивнішим смартфоном за версією AnTuTu

На початку березня в рейтингу продуктивності AnTuTu з’явився новий лідер – геймерський смартфон Nubia Red Magic 5G. Однак вже через тиждень його обійшов OPPO Find X2 Pro, який одразу встановив новий рекорд за кількістю балів для платформи Android.

Лідери рейтингу

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В ході синтетичного тестування OPPO Find X2 Pro зумів набрати 637 099 балів. Для порівняння, найближчий конкурент Nubia Red Magic 5G, що займає тепер другий рядок рейтингу, раніше продемонстрував результат в 633 724 бали.



Результати різних тестувань OPPO Find X2 Pro

На третьому місці – Black Shark 3 Pro, який набрав 612 651 бал. Примітно, що всі флагмани на базі Snapdragon 865 демонструють показники понад 600 000 "папуг" в AnTuTu.

Особливості смартфона

Крім швидкого процесора, високу продуктивність смартфону OPPO Find X2 Pro забезпечують 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, а також 512 ГБ вбудованої пам'яті стандарту UFS 3.0. Ще однією з ключових особливостей новинки став великий 6,78-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

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