Пентагон готує кібератаку на Росію, якщо вона втрутиться у вибори до Конгресу

Спецслужби США та Пентагон планують здійснити кібератаку на Росію в разі, якщо вона спробує втрутитися у проміжні вибори до Конгресу восени.

Повідомлення про це надійшло в Center for Public Integrity від офіційних осіб, знайомих із цим планом американських розвідувальних управлінь, передає The Daily Beast.

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Військовим хакерам США дозволили проникати в російські комп'ютерні системи, щоб підготувати відповідну атаку, зазначає видання. Це один із перших кроків такого масштабу, що проводиться згідно із президентським меморандумом національної безпеки 13. Ця постанова зобов'язує США вести більш агресивну боротьбу в кіберпросторі.

Документ дозволяє Пентагону або главам спецслужб проводити кібератаки без узгодження з президентом Америки. Водночас уряд США вважає, що встановлення шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого можна управляти чужою системою або зламати її, – це не "акт кібервійни" доти, доки система не буде зламана, йдеться у статті.

Робота з проникнення у ворожі системи та встановлення там необхідних для атак програм ведеться вже давно, однак досі американські спецслужби не проводили кібератак, щоб супротивники не дізналися про ПЗ, встановлене на їхніх пристроях.

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Нагадаємо, раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться у листопаді. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.

Що таке кібератака?Кібератака, хакерська атака – це дії хакерів або шкідливих програм, спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера, отримання повного контролю над ресурсами комп'ютера або на виведення системи з ладу.

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