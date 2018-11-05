Пентагон готує кібератаку на Росію, якщо вона втрутиться у вибори до Конгресу

1118 Читать новость на русском
Пентагон готує кібервідповідь Росії
Пентагон готує кібервідповідь Росії / RAND Corporation

Спецслужби США та Пентагон планують здійснити кібератаку на Росію в разі, якщо вона спробує втрутитися у проміжні вибори до Конгресу восени.

Повідомлення про це надійшло в Center for Public Integrity від офіційних осіб, знайомих із цим планом американських розвідувальних управлінь, передає The Daily Beast.

Читайте також: Втручання Росії в американські вибори: США дали першу відсіч

Військовим хакерам США дозволили проникати в російські комп'ютерні системи, щоб підготувати відповідну атаку, зазначає видання. Це один із перших кроків такого масштабу, що проводиться згідно із президентським меморандумом національної безпеки 13. Ця постанова зобов'язує США вести більш агресивну боротьбу в кіберпросторі.

Документ дозволяє Пентагону або главам спецслужб проводити кібератаки без узгодження з президентом Америки. Водночас уряд США вважає, що встановлення шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого можна управляти чужою системою або зламати її, це не "акт кібервійни" доти, доки система не буде зламана, йдеться у статті.

Робота з проникнення у ворожі системи та встановлення там необхідних для атак програм ведеться вже давно, однак досі американські спецслужби не проводили кібератак, щоб супротивники не дізналися про ПЗ, встановлене на їхніх пристроях.

Читайте також: Масштабна хакерська атака на Facebook: найбільше постраждали українці

Нагадаємо, раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що відбудуться у листопаді. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації і реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.

Що таке кібератака?Кібератака, хакерська атака – це дії хакерів або шкідливих програм, спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера, отримання повного контролю над ресурсами комп'ютера або на виведення системи з ладу.

 

    Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно    

 

Теги: Новини політики Новини Росії Техно Новини США Вибори у США Інтернет Пентагон хакери Кібербезпека Інформаційні технології Хакерська атака
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
4 листопада 20:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
Анастасія Можаровська 1086
Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
4 листопада 16:03 Які смартфони Xiaomi мають модуль NFC та чому це потрібно
Блог Медіа 1431
Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
2 листопада 23:03 Люди будуть працювати на Марсі і повертатись на Землю – в NASA тестують нову технологію
1711
Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
1 листопада 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
Артем Овдієнко 942
Чому впала російська ракета "Союз"
31 жовтня 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
1199
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
787
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук