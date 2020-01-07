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Перший запуск у новому десятилітті: SpaceX відправила у космос партію супутників для інтернету

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Falcon 9 на стартовому столі / SpaceX

Ракета-носій середнього класу Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink загальною вагою близько 15 400 кг. Запуск пройшов успішно. Ракета стартувала сьогодні вранці, 7 січня, та вивела сепетники на орбіту висотою 290 кілометрів.

Старт відбувся з комплексу SLC 40 бази ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида.

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Підсумки запуску

Маршова ступінь успішно сіла на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані – цю частину ракети використовували вже четвертий раз. Разом з тим судно забезпечення Ms.Tree не змогло спіймати одну зі стулок головного обтічника.


Пак з 60 супутників системи Starlink які SpaceX вивела на орбіту

Після перевірки працездатності апаратів їх піднімуть на висоту 550 кілометрів Тих, що не пройдуть перевірку, залишать на висоті 290 кілометрів і дозволять згоріти в атмосфері. Це був третій вивід на орбіту групи з 60 супутників Starlink: перші запустили в кінці травня 2019 року, другі – у листопаді.


SpaceX здійснила перший запуск у новому десятилітті

Дивіться відео запуску Falcon 9 в рамках місії Starlink:

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Вже після шести запусків Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х – по всьому світу. SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Космос SpaceX Новини Техно
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