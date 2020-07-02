Корпорація Microsoft спільно із соцмережею LinkedIn розробили амбітний план, що має допомогти 25 мільйонам людей знайти роботу. Ідея полягає у тому, щоб допомогти людям опанувати нові цифрові навички.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Microsoft в Україна.

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Деталі ініціативи

Як пояснили у Microsoft, таке рішення – це реакція на глобальну економічну кризу, яку викликала пандемія COVID-19.

У компанії вважають, що розширений доступ до цифрових навичок допоможу прискорити відновлення економіки. А людям, що втратили роботу, це допоможе знайти нову.

Для цього Microsoft та LinkedIn розробили конкретні кроки.І об'єднує усі підрозділи компанії, в тому нові ресурси від LinkedIn, GitHub і Microsoft.

Кроки

Дані та аналітики. Використання даних для розуміння важливих навичок і робочих місць, які можуть призвести до гарних кар'єрних можливостей.



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Безкоштовні навчальні ресурси. Доступ до безкоштовного навчання до кінця 2020 року та безкоштовного контенту від Microsoft, LinkedIn і GitHub.

Об'єднання навичок і можливостей. Надання доступу до визнаних в галузі сертифікацій до кінця року і безкоштовного доступу до ефективних інструментів.

Усі ці ресурси можна знайти онлайн за посиланням. Сервіси доступні 4 мовами: англійською, французькою, німецькою та іспанською.