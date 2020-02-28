Порносайт обіцяє преміум-доступ користувачам, аби знизити поширення коронавірусу

Популярний порносайт xHamster вирішив долучитись до боротьби із поширенням коронавірусу. Для того, щоб користувачі не виходили з дому, сайт пропонує їм преміум-доступ до кінця березня у регіонах, заражених коронавірусом.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ризику COVID-19, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", — йдеться в повідомленні на сайті, передає agi.it.

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В яких регіонах доступний

Доступ до безкоштовного порно можуть отримати

жителі італійських регіонів Ломбардії та Венето,

в Тегерані (столиця Ірану)

на Канарських островів,

у Тегу (Південна Корея)

в Ухані (Китаї).

"Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу — це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", – розповів віцепрезидент xHamster Алекс Хоукінс.

Ситуація з коронавірусом

Станом на 28 лютого, внаслідок коронавірусу померло майже 3 тисячі людей. Кількість інфікованих перевалило через 83 тисячі. При цьому понад 36 тисяч людей вже одужали.

Вірус вийшов за межі Китаю і зараз його зафіксовано у 55 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження.

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