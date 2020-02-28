Порносайт обіцяє преміум-доступ користувачам, аби знизити поширення коронавірусу
Популярний порносайт xHamster вирішив долучитись до боротьби із поширенням коронавірусу. Для того, щоб користувачі не виходили з дому, сайт пропонує їм преміум-доступ до кінця березня у регіонах, заражених коронавірусом.
"Якщо ви перебуваєте в зоні ризику COVID-19, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", — йдеться в повідомленні на сайті, передає agi.it.
До теми: Facebook заборонятиме рекламу препаратів від коронавірусу
В яких регіонах доступний
Доступ до безкоштовного порно можуть отримати
- жителі італійських регіонів Ломбардії та Венето,
- в Тегерані (столиця Ірану)
- на Канарських островів,
- у Тегу (Південна Корея)
- в Ухані (Китаї).
"Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу — це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", – розповів віцепрезидент xHamster Алекс Хоукінс.
Ситуація з коронавірусом
Станом на 28 лютого, внаслідок коронавірусу померло майже 3 тисячі людей. Кількість інфікованих перевалило через 83 тисячі. При цьому понад 36 тисяч людей вже одужали.
Вірус вийшов за межі Китаю і зараз його зафіксовано у 55 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно