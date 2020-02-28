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Порносайт обіцяє преміум-доступ користувачам, аби знизити поширення коронавірусу

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xHamster вирішив боротись із поширенням коронавірусу / realiq.nz

Популярний порносайт xHamster вирішив долучитись до боротьби із поширенням коронавірусу. Для того, щоб користувачі не виходили з дому, сайт пропонує їм преміум-доступ до кінця березня у регіонах, заражених коронавірусом.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ризику COVID-19, будь ласка, залишайтеся вдома. Ми пропонуємо безкоштовний доступ до xHamster Premium для відповідних регіонів", — йдеться в повідомленні на сайті, передає agi.it.

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В яких регіонах доступний

Доступ до безкоштовного порно можуть отримати

  • жителі італійських регіонів Ломбардії та Венето,
  • в Тегерані (столиця Ірану)
  • на Канарських островів,
  • у Тегу (Південна Корея)
  • в Ухані (Китаї).

"Найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу — це уникнути прямого контакту з іншими людьми і тут порно може допомогти", – розповів віцепрезидент xHamster Алекс Хоукінс.

Ситуація з коронавірусом

Станом на 28 лютого, внаслідок коронавірусу померло майже 3 тисячі людей. Кількість інфікованих перевалило через 83 тисячі. При цьому понад 36 тисяч людей вже одужали.

Вірус вийшов за межі Китаю і зараз його зафіксовано у 55 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Порно Секс Новини Техно Техно Інтернет
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